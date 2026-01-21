רכישת קרקע בארץ ישראל היא לא רק מהלך כלכלי, אלא אחיזה מעשית בקרקע המולדת והגשמת חזון יישוב הארץ ( צילום: יח"צ )

שוק הנדל"ן הישראלי ממשיך לשבור שיאים, ומצוקת הדיור רק הולכת ומחריפה. בעוד רוב המשקיעים מחפשים את "הדבר הבא" ומגלים שרכבת המחירים כבר דהרה, יש מי שמצאו את הנוסחה המשלבת בטחון, פוטנציאל השבחה ואפילו תשואה מיידית – דווקא באחת המושבות היפות בישראל.

כל מי שניסה לרכוש דירה לאחרונה מכיר את המציאות הכואבת: המחירים בשמיים וההון העצמי הנדרש הופך לחלום רחוק. אולם, דווקא בתקופה הזו, צצה הזדמנות נדירה בזכרון יעקב – השקעה המציעה גם פוטנציאל רווח עתידי וגם תשואה כספית שוטפת.

זכרון יעקב, המושבה הוותיקה והציורית, נהנית ממיקום אסטרטגי מושלם: פחות משעה מתל אביב וחצי שעה בלבד מחיפה. השילוב של נגישות לצירי תחבורה ראשיים (כבישים 2, 4 ו-6) יחד עם נוף פסטורלי עוצר נשימה לים, הפך אותה לפנינת נדל"ן מבוקשת.

אך הסיפור הגדול הוא התוכניות לעתיד. האזור מיועד לפיתוח ונמצא בתוכנית מתאר ארצית להכפלת מספר התושבים במושבה. המדינה אישרה תוכנית מתאר כוללנית להגדלת האוכלוסייה מ-24,000 ל-51,000 תושבים. המשמעות למשקיעים ברורה: הביקוש לקרקעות ולדיור באזור רק צפוי לגדול.

המודל הייחודי: גם השבחה וגם תשואה מיידית

ההזדמנות הנוכחית מציעה רכישת קרקע פרטית (בטאבו) הצמודה לקרקע שכבר אושרה לבנייה. מדובר בקרקע חקלאית שאינה זמינה לבנייה כרגע, אך הפוטנציאל שלה טמון בשינוי הייעוד העתידי.

אבל כאן מגיע הטוויסט שמשנה את התמונה עבור משקיעים רבים. בדרך כלל, בהשקעות קרקע, הכסף "שוכב" עד להפשרה. בעסקה הזו, המשקיעים נהנים מתשואה מיידית של 5% לשנה למשך 5 שנים, כבר מיום הרכישה. לדוגמה, בהשקעה של 199,000 ש"ח, המשקיע מקבל חזרה 9,950 ש"ח בכל שנה. זהו מודל שמאפשר "אוויר לנשימה" ותזרים מזומנים בזמן שממתינים לעליית ערך הקרקע.

"והורשתם את הארץ": השקעה עם נשמה

מעבר למספרים ולתשואות, עבור רבים מדובר בחיבור לשורשים. כפי שנכתב במקורות: "וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ" (במדבר ל"ג, נ"ג). הרמב"ן פירש ציווי זה כהוראה לא לעזוב את הארץ בידי אחרים או להותירה שממה. רכישת קרקע בארץ ישראל היא לא רק מהלך כלכלי, אלא אחיזה מעשית בקרקע המולדת והגשמת חזון יישוב הארץ.

המספרים שמאחורי העסקה

מחיר: 199,000 ש"ח בלבד ליחידת קרקע (במקום 239,000 ש"ח).

199,000 ש"ח בלבד ליחידת קרקע (במקום 239,000 ש"ח). פוטנציאל שווי עתידי: על פי דוח שמאי (תקן 22), שווי קרקע ליחידה כשהיא תהיה זמינה לבניה מוערך בכ-1,600,000 ש"ח.

על פי דוח שמאי (תקן 22), שווי קרקע ליחידה כשהיא תהיה זמינה לבניה מוערך בכ-1,600,000 ש"ח. צפי זמן: על פי אותו דוח שמאי, הצפי לאישור התוכנית הוא כ-8 שנים.

זוהי אחת ההזדמנויות הבודדות בשוק המאפשרת למשקיעים עם הון עצמי נמוך יחסית להיכנס להשקעה עם פוטנציאל צמיחה משמעותי, תוך רישום הבעלות בטאבו על שמם.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות. הקרקע אינה זמינה לבנייה.