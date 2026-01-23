טרגדיה: גבר כבן 72 טבע למוות בחוף קליה שבים המלח 

טרגדיה: גבר כבן 72 טבע היום (שישי) בחוף קליה בים המלח. צוותי מד"א העניקו לו טיפול ראשוני במקום וביצעו בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו במקום.

חובש מד"א, ישראל מאיר כהן סיפר: "ראינו את הגבר שוכב על הרצפה, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהמציל מבצע בו פעולות החייאה. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי אך לצערנו הרב מצבו לא הוטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בשבוע האחרון פרסמו במגן דוד אדום את נתוני סיכום עונת הרחצה לשנת 2025, מהם עולה כי 57 בני אדם טבעו למוות מאז אפריל ועד אוקטובר. בסך הכול טופלו 287 בני אדם בעקבות טביעה. מהם 5 במצב אנוש, 15 במצב קשה, 39 בינוני ו-171 קל.

מהנתונים עולה כי 134 ממקרי הטביעה התרחשו בים התיכון, 18 בים המלח, 12 בכנרת, 2 בים סוף, ויתר המקרים נרשמו בבריכות ציבוריות, פרטיות וצימרים.

במד"א מציינים כי 74% מהטובעים היו גברים ו-26% נשים. קבוצת הגיל המועדת ביותר לטביעה היא ילדים ופעוטות עד גיל 10, המהווים 30% מהנפגעים.