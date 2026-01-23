כיכר השבת
פעולות ההחייאה לא צלחו

טרגדיה: גבר כבן 72 טבע למוות בחוף קליה שבים המלח 

גבר בן 72 טבע בים המלח בחוף קליה, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום וביצעו פעולות החייאה, שבצער רב לא צלחו | בשנת 2025 נרשמו 18 מקרי טביעה בים המלח, 134 בים התיכון, 12 בכנרת, 2 בים סוף | יתר המקרים נרשמו בבריכות ציבוריות, פרטיות וצימרים (בארץ)

1תגובות
הזירה בים המלח (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

טרגדיה: גבר כבן 72 טבע היום (שישי) בחוף קליה בים המלח. צוותי מד"א העניקו לו טיפול ראשוני במקום וביצעו בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו במקום.

חובש מד"א, ישראל מאיר כהן סיפר: "ראינו את הגבר שוכב על הרצפה, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהמציל מבצע בו פעולות החייאה. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי אך לצערנו הרב מצבו לא הוטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בשבוע האחרון פרסמו במגן דוד אדום את נתוני סיכום עונת הרחצה לשנת 2025, מהם עולה כי 57 בני אדם טבעו למוות מאז אפריל ועד אוקטובר. בסך הכול טופלו 287 בני אדם בעקבות טביעה. מהם 5 במצב אנוש, 15 במצב קשה, 39 בינוני ו-171 קל.

מהנתונים עולה כי 134 ממקרי הטביעה התרחשו בים התיכון, 18 בים המלח, 12 בכנרת, 2 בים סוף, ויתר המקרים נרשמו בבריכות ציבוריות, פרטיות וצימרים.

במד"א מציינים כי 74% מהטובעים היו גברים ו-26% נשים. קבוצת הגיל המועדת ביותר לטביעה היא ילדים ופעוטות עד גיל 10, המהווים 30% מהנפגעים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אי אפשר לטבוע בים המלח. נא לדייק
טעות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר