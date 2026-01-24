ניתן לפרסם: בתחילת החודש עצרו שב"כ והמשטרה חמישה תושבים מהכפר טובא-זנגרייה בגליל בחשד למעורבות ברצח החייל גיא חבר שנעלם ב-1997. לאחר חקירות מעמיקות, שוחררו כל החשודים ללא תנאים. כעת, תעלומת היעלמותו של חבר חזרה לאותה נקודה שבה הייתה, ללא קצה חוט.

חבר, חייל סדיר בן 20 בתותחנים, נעלם ב-17 באוגוסט 1997, אחרי שנראה לאחרונה בבסיס שבו שירת ברמת הגולן. מאז, חרף מאמצי החיפוש, לא היה לכוחות הביטחון קצה חוט שיענה על השאלה מה עלה בגורלו. הוא יצא מהבסיס כשהוא נושא את נשקו האישי מסוג גליל, ומאז נעלמו עקבותיו ולא נמצא שום רמז שיוביל לפענוח התעלומה.

בתחילת החודש יחידת להב 433 ושירות הביטחון הכללי עצרו את החמישה, כולם בני משפחה אחת מהכפר. המעצרים התבצעו בעקבות "מידע מודיעיני" שהצביע על מעורבות שלהם לכאורה בהיעלמות החייל שנעדר ברמת הגולן מאז 1997.

המעצרים בוצעו בכמה מקומות: בבתי החשודים, בנתב"ג וחשוד נוסף נעצר בעודו מרצה עונש מאסר. כמו כן, בוצעו חיפושים בשטח, שם סברו החוקרים כי יש ממצאים הקשורים לפרשה. העצורים שהו במתקן ביטחוני, מעצרם הוארך כמה פעמים והתיק הוגדר כתיק טרור.

בצעד חריג נמנע מאותם חשודים לפגוש עורכי דין במשך כשבועיים. לאחר שהכחישו את כל הטענות ומבלי שהחוקרים הצליחו לקשור אותם לאירוע הם שוחררו ללא כל תנאי מגביל. במשטרה טוענים כי המעצרים התבצעו בעקבות קבלת מידע מודיעיני ולאחר חקירה לא הייתה עוד סיבה להחזיקם במעצר.