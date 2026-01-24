טרגדיה: ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים עצמית של באגי ביישוב רכסים. בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו בחקירה ראשונית, שממנה עלה כי במהלך נסיעה, ככל הנראה, עף הילד מהדלת בסיבוב. כוחות המשטרה עכבו במקום את נהג הרכב.
שלמה ביטון, אריאל בן אלבז וחגי רבינסקי חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני תוך ביצוע החייאה על הולך הרגל שסובל מפגיעה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. לאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה במצב אנוש".
חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נתנאל מנחם ודוד אברהם, סיפרו: "ראינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בפלג גופו העליון. סיפרו לנו שהוא נפצע בתאונת דרכים".
"התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים רמב"ם שבחיפה כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".
