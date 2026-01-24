עף מהבאגי טרגדיה ביישוב החרדי: נקבע מותו של הילד בן ה-7 שנפצע בתאונת דרכים עצמית ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים עצמית של באגי ביישוב רכסים | בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו בחקירה ראשונית, שממנה עלה כי במהלך נסיעה, ככל הנראה, עף הילד מהדלת בסיבוב | כוחות הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו אנוש, ושם נקבע מותו (בארץ)

נש נחמן שטרנהרץ כיכר השבת | עודכן ב- 19:50 הכתבה פורסמה ב- 19:09