טרגדיה ביישוב החרדי: נקבע מותו של הילד בן ה-7 שנפצע בתאונת דרכים עצמית

ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים עצמית של באגי ביישוב רכסים | בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו בחקירה ראשונית, שממנה עלה כי במהלך נסיעה, ככל הנראה, עף הילד מהדלת בסיבוב | כוחות הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו אנוש, ושם נקבע מותו (בארץ)

טרגדיה: ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים עצמית של באגי ביישוב רכסים. בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו בחקירה ראשונית, שממנה עלה כי במהלך נסיעה, ככל הנראה, עף הילד מהדלת בסיבוב. כוחות המשטרה עכבו במקום את נהג הרכב.

שלמה ביטון, אריאל בן אלבז וחגי רבינסקי חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני תוך ביצוע החייאה על הולך הרגל שסובל מפגיעה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. לאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה במצב אנוש".

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נתנאל מנחם ודוד אברהם, סיפרו: "ראינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בפלג גופו העליון. סיפרו לנו שהוא נפצע בתאונת דרכים".

"התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים רמב"ם שבחיפה כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

רועי בן אידה לעילוי נשמתו ברוך דיין האמת
משה
3
חברים לדעתי אנחנו הציבור החרדי צריכים קצת חשבון נפש עם כל האסונות בזמן האחרון לציבור שלנו. לא להטמין ראש בחול
חשבון נפש
חשבון נפש זה כל אחד באופן פרטי גם כאשר קורה אצל החילונים צריך חשבון נפש
דתי
2
שם לתפילות?
יהודה המכבי
רועי בן ריטה לרפואה שלמה
שרה
1
אוהב אותך דוד יקר הייתי לי אהוב יהיה זכרך ברוך
ניתאי

