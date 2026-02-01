"איילת השחר" ועולם האדריכלות נרתמים לטובת תכנון מוצבי צה"ל

אירועי השבעה באוקטובר הציפו שאלות נוקבות בנוגע לתכנון הפיזי של מוצבי צה"ל בגבולות. הממצאים הראו כי מרבית המוצבים בנויים על פי קונספט תכנוני שלא השתנה מהותית מאז מלחמת יום הכיפורים, מה שהותיר אותם חשופים לאיומים מודרניים כמו רחפני נפץ וחדירות קרקעיות רחבות היקף.

כמענה למציאות זו, יזמה התאחדות האדריכלים ובוני ערים, בראשות אורנה אנג'ל ובניהולו של רס"ן (מיל') אדר' תמיר מנצור-כרמל, את תחרות "אדריכלות מצילת חיים". התחרות קראה לאדריכלים אזרחיים להציע דור חדש של מוצבים, תוך התייחסות לשלושה צירים מרכזיים: הגנה היקפית רציפה, יעילות מבצעית ושמירה על איכות חיי הלוחמים בתנאי שגרה וחירום.

אל המיזם הצטרף כשותף חתן אות הנשיא, הרב שלמה רענן, יו"ר ומייסד ארגון "איילת השחר". עבור הארגון, מדובר בהמשך ישיר לפעילות שמתבצעת כבר שלושה עשורים, וביתר שאת מאז פרוץ המלחמה.

כבר בתחילת המלחמה יזמו ב"איילת השחר" את מיזם "יחד בבית", שמחבר בין מאות אדריכלים, אדריכליות ומעצבות פנים לבין משפחות שבתיהן נפגעו ביישובי העוטף ובצפון. האדריכליות העניקו ליווי מקצועי מלא, החל משלב התכנון ועד לשיקום הפיזי של המבנה, ללא כל עלות. השותפות הנוכחית בתחרות המוצבים מהווה עליית מדרגה של אותה תפיסה: רתימת הכלים המקצועיים מעולם האדריכלות לטובת פיקוח והגנה על חיי הלוחמים.

חבר השופטים, בראשות האלוף (מיל') גיורא איילנד ובהשתתפות האדריכלית ארנה גונן, בחן 17 הצעות מפורטות. הקריטריונים לשיפוט התמקדו ביכולת המוצב לתפקד באופן עצמאי תחת מתקפה ובעלויות בינוי ריאליות.

במקום הראשון: זכתה תוכנית "נקודת זינוק מבוצרת" של מייזי אדריכלים. התוכנית הציעה מודל המשלב מערכות הגנה פסיביות עם לוגיסטיקה פשוטה לתחזוקה. במקום השני: דורג האדריכל עמי גבירצמן מגוש עציון. הצעתו התמקדה במוצב המוטמע בתוך "גבעות מלאכותיות", המאפשרות הסוואה נופית מלאה. התכנון כולל עמדת תצפית מעגלית המעניקה ראייה היקפית של 360 מעלות ללא שטחים מתים. במקום השלישי: דורגה הצעתו של האדריכל שמואל נמט, שהציע מערכת הגנה מודולרית המשולבת בטופוגרפיה הקיימת בשטח.

בדברים שנשא הרב שלמה רענן בערב חלוקת הפרסים שנערך בבת ים, התייחס למחויבות לעמידה לצד הלוחמים: "כשאני חושב על נער בן 18 שעומד במוצב בגבול כדי שאוכל ללמוד תורה בשקט, חובתי הבסיסית היא להכיר לו טובה. אין שום סתירה בין אמונה בלימוד התורה כערך עליון לבין אהבה ודאגה עמוקה לחיילים שלנו. השותפות הזו היא גישור מוחשי בין אדריכלים שנותנים מכישרונם המקצועי לבין הלוחמים, כדי להבטיח שהם יהיו במקומות הבטוחים והנכונים ביותר".

האלוף (מיל') גיורא איילנד ציין כי תחום בינוי המוצבים סבל מהזנחה של יובל שנים, והדגיש כי התובנות המקצועיות שעלו בתחרות יועברו לבחינת דרגי הפיקוד בצה"ל לצורך יישום עתידי.

עבור ארגון "איילת השחר", האירוע מסכם עוד תקופת עשייה אינטנסיבית בשטח החל מהקמת בתי כנסת בקיבוצים, דרך שיקום מאות בתים במיזם "יחד בבית", ועד לשותפות בתכנון המבצר הצבאי העתידי.