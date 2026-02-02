הוועדה לניהול עזה שמתיימרת להיות בלתי תלויה פרסמה מסמך רשמי על פתיחת מעבר רפיח, עליו התנוסס לוגו כמעט זהה ללוגו של הרשות הפלסטינית.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "הלוגו של הוועדה לניהול עזה (NCAG) שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין מזה שפורסם הערב". על פי ההודעה, "ישראל לא תקבל שימוש בסמל של הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה".

הוועדה הלאומית לניהול עזה (באנגלית: National Committee for the Administration of Gaza. בקיצור: NCAG) היא ממשלה זמנית שהוסמכה על ידי החלטה 2803 של מועצת הביטחון של האו"ם לנהל את הפעילות היומיומית של השירות האזרחי והמנהל ברצועת עזה לאחר מלחמת חרבות ברזל.

תוכנית 21 הנקודות, שנחשפה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ב-29 בספטמבר 2025, הציעה כי "עזה תנוהל תחת ממשל זמני של ועדה פלסטינית טכנוקרטית וא-פוליטית, שתהיה אחראית על מתן הניהול השוטף של שירותים ציבוריים ורשויות מקומיות עבור תושבי עזה". הועדה אמורה לפעול תחת פיקוח של מועצת השלום בראשות טראמפ שתספק הנחיות בנושאים שנוגעים לעזה.

בראש הוועדה נבחר לעמוד עלי שעת', לשעבר סגן שר התכנון הפלסטיני. הוועדה הוקמה רשמית ב-14 בינואר 2026, והקמתה נתמכה על ידי הרשות הפלסטינית והתקבלה על ידי ממשלות מצרים, קטר וטורקיה. על פי הדיווחים, לרבים מחברי הוועדה קשרים הדוקים לרשות הפלסטינית.