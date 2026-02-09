צעד נוסף נרשם בדרך לאישור התקציב | הערכה מדאיגה על חוק הגיוס

מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת הכנסת בדבר פיצול חוק התכנית הכלכלית וחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב 2026 (חוק ההסדרים) לדיונים בוועדות הכנסת, וזאת לקראת הכנתם לקריאה השנייה והשלישית.

60 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה, אל מול 56 מתנגדים.

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע מוקדם יותר הערב (שני) כי "למרות חילוקי הדעות, ש"ס ודגל התורה יצביעו בעד פיצול חוק ההסדרים" עם הקואליציה. לדבריו, השיחות על חוק הגיוס ועל העברת התקציב יימשכו "עד להגעה לפתרון".

כזכור, ההצבעה על פיצול חוק ההסדרים נדחתה בשבוע שעבר ברגע האחרון בגלל זעם החרדים.

אישור החוק מהווה צעד ראשון בדרך לאישור התקציב. בקואליציה נערכים לחוקק את חוקי התקציב וההסדרים בקריאה השנייה והשלישית עד ה-26 במרץ. המשמעות היא שלכנסת נותרו כ-32 ימי דיונים לדון בשני החוקים הללו. אם הכנסת לא תאשר את חוק התקציב עד ל-31 במרץ - היא תתפזר וייערכו בחירות.

על פי הדיווחים בקואליציה מעריכים הערב שחוק הגיוס לא יחוקק לבסוף, אבל החרדים יתמכו בתקציב בקריאה השנייה והשלישית בסוף חודש מרץ 2026, עם קביעת מועד להקדמת הבחירות ליוני, או ספטמבר 2026.