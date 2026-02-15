נתוני זק"א המזעזעים: עלייה של 8% במקרי הריקבון 

המילים הקשות שהדהדו השבוע במליאת הכנסת לא הותירו את הנוכחים אדישים. היה זה כאשר ח"כ הרב יוני משריקי הציף אל פני השטח את אחת הטרגדיות הכואבות ביותר, שרק מסירותם העילאית של מתנדבי זק"א מצליחה למזער אותה במעט. מדובר בקשישים ועריריים שמתגלים רק ימים ושבועות לאחר מותם, כשגופתם במצב ריקבון מחריד.

הנתונים המזעזעים, שנמסרו לח"כ הרב משריקי על ידי דובר זק"א ישראל חסיד, מציירים תמונה קודרת, המציבה את מתנדבי הארגון פעם אחר פעם מול מראות בלתי נתפסים, בתוך שליחות הקודש של מלאכת השמירה על כבוד המת.

במהלך נאומו פירט משריקי שורה של מקרים קשים שאירעו בששת השבועות האחרונים בלבד, המצטברים לכדי תמונה מדאיגה של הפקרה חברתית. הוא הזכיר את המקרה המזעזע שאירע בחולון, שם אותר גבר כבן 72 במצב ריקבון, זירה שחייבה טיפול רגיש וממושך של מלאכי זק"א. הוא המשיך ותיאר את מקרה בחיפה, שם דווח על גבר ערירי שנמצא בביתו במצב ריקבון מתקדם, וכן שני מקרים דומים באשדוד ובדימונה.

"אלו רק חלק מהמקרים שפורסמו לאחרונה, המעידים על מכת מדינה של ממש ועל העומס הכבד המוטל על כתפי זק"א", אמר ח"כ הרב משריקי.

הסטטיסטיקה הכואבת, כפי שפורסמה בדו"ח המסכם של זק"א לשנת 2025, חשפה כי 2,013 בני אדם נמצאו בשנה החולפת במצב ריקבון מתקדם - עלייה של שמונה אחוזים לעומת שנת 2024.

ח"כ הרב משריקי התנצל בפני המליאה על השימוש במספרים ואחוזים, כשהוא מדגיש שמאחורי כל מספר עומד עולם מלא שנכחד בבדידות אכזרית, וכי רק בזכות מתנדבי זק"א, אותם עולמות זוכים לחסד של אמת ולמנוחה נכונה. הוא ציין כי התמונה מתחברת למקרי ההיפותרמיה הקשים של ימי החורף, שחלקם הסתיימו למרבה הצער בקביעת מוות, ומחייבים התערבות דחופה של גופי הרווחה.

ח"כ הרב משריקי העלה על נס את פועלם של מתנדבי זק"א, "שמגיעים לזירות הקשות ביותר, פועלים במסירות ובאומץ לב בטיפול בכבוד המת, במקום שבו אחרים אינם מסוגלים לעמוד".

הוא שיתף את הנוכחים בקושי הנפשי לדבר על הנושא, וניסה לדמיין את אותן דקות אחרונות של קשיש בודד הרואה את קיצו ומת בבדידות שאין לתאר, עד להגעתם של אנשי החסד המשיבים לו את כבודו האחרון. לדבריו, התורה הקדושה ציוותה אותנו "לא תעמוד על דם רעך", והרמב"ם מדגיש כי זהו ציווי מהחמורים ביותר, שכן כל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא.

ח"כ הרב משריקי מתח ביקורת חריפה על היעדר יד מכוונת אחת שתמנע את הצורך בהגעת זק"א למקום רק לאחר מעשה. לדבריו, משרד הרווחה והרשויות המקומיות מובילים פרויקטים חשובים, אך מי שבאמת נמצא בסיכון לרוב אינו נחשף לקמפיינים ולא ירים טלפון לבקש עזרה. "הבעיה המרכזית היא שאין כיום גוף לאומי אחד המרכז את הנתונים על אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלויות. המידע מפוזר בין הביטוח הלאומי, משרד הבריאות והרשויות המקומיות, מבלי שיהיה חיבור של חלקי הפאזל לכדי כתובת אחת שמנהלת את האירוע ומונעת את האסון הבא", טען.

כפתרון מעשי, קרא ח"כ הרב משריקי למעבר לאיתור אקטיבי ויזום תוך שימוש בטכנולוגיה פשוטה שתסייע להציל חיים. הוא הציע להטמיע מערכות המנטרות שימוש במדי מים וחשמל, כפי שכבר נעשה בפיילוטים מוצלחים בכמה רשויות. מערכת כזו מאפשרת לזהות חוסר שימוש במים ולהזעיק עזרה באופן מיידי, בטרם יהפוך האירוע לטרגדיה. "אנחנו בעיצומם של ימי החורף, והזמן הוא גורם מכריע", הזהיר חבר הכנסת משריקי, וביקש להעביר את הנושא לדיון דחוף בוועדת העבודה והרווחה כדי לעצור את שרשרת האסונות ולהבטיח ששום יהודי לא יסיים את חייו בבדידות מחרידה שכזו.