לפנות בוקר (שלישי) התקבל דיווח במוקד 102 של מחוז צפון על חדר שנשרף בישיבת 'כנסת ישראל' ברחוב הרב ביבאס בטבריה.
4 צוותי כיבוי מתחנת טבריה הוזנקו למקום וזיהו שריפה בחדר מגורים בישיבה, בקומה השניה של מבנה בן 2 קומות. כלל התלמידים במבנה פונו טרם הגעת הכוחות.
מפקד האירוע, רב רשף שבי פרץ, סיפר: “הצוותים פעלו במהירות לאיתור מוקד האש בתוך מבנה המורכב ממספר אגפים אשר חלקם מבנייה קלה. ביצענו סריקה יסודית בכלל החדרים לוודא שאין לכודים במקביל לכיבוי מוקד הבעירה בחדר המגורים״.
בכבאות והצלה הוסיפו כי חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל יבחן את נסיבות פרוץ השריפה.
