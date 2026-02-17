כיכר השבת
דרמה בישיבת 'כנסת ישראל': שריפה פרצה בפנימייה, התלמידים חולצו מהמבנה

שריפה פרצה לפנות בוקר בישיבת 'כנסת ישראל' בטבריה | כלל תלמידי הישיבה פונו מהפנימיה ולוחמי הכיבוי השתלטו על הלהבות | נסיבות השריפה נחקרות (בארץ)

השריפה בישיבה, לפנות בוקר (צילום: כבאות והצלה)

לפנות בוקר (שלישי) התקבל דיווח במוקד 102 של מחוז צפון על חדר שנשרף בישיבת 'כנסת ישראל' ברחוב הרב ביבאס בטבריה.

4 צוותי כיבוי מתחנת טבריה הוזנקו למקום וזיהו שריפה בחדר מגורים בישיבה, בקומה השניה של מבנה בן 2 קומות. כלל התלמידים במבנה פונו טרם הגעת הכוחות.

מפקד האירוע, רב רשף שבי פרץ, סיפר: “הצוותים פעלו במהירות לאיתור מוקד האש בתוך מבנה המורכב ממספר אגפים אשר חלקם מבנייה קלה. ביצענו סריקה יסודית בכלל החדרים לוודא שאין לכודים במקביל לכיבוי מוקד הבעירה בחדר המגורים״.

בכבאות והצלה הוסיפו כי חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל יבחן את נסיבות פרוץ השריפה.

(צילום: כבאות והצלה)
(צילום: כבאות והצלה)
(צילום: כבאות והצלה)
(צילום: כבאות והצלה)
(צילום: כבאות והצלה)

