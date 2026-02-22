שימו לב: מועד חידוש "דרכון החורף", כלומר חידוש דרכון בתעריף מוזל לשנת 2026 עומד להסתיים בסוף השבוע הקרוב. ב-28.2.26 יגיע התאריך האחרון לחידוש המוזל. במשרד הפנים הרחיבו השנה את השירות כך שניתן לחדש בתעריף המוזל גם בעמדות השירות העצמי הפועלות ברחבי הארץ.

עם זאת, תעריף החורף המוזל ניתן למימוש גם עבור תורים שנקבעו למועד מאוחר יותר, וזאת כל עוד התשלום מתבצע עד סוף פברואר. המשמעות היא חיסכון כספי משמעותי למי שמתכנן חידוש דרכון בתקופה הקרובה.

לפי הודעת משרד הפנים, תעריף החורף המוזל תקף אך ורק למי שמשלם דרך האתר הממשלתי הרשמי. תשלום שלא יבוצע דרך האתר לא יזכה בהנחה, גם אם התור נקבע מראש.

אוכלוסיות הזכאיות להנחות, כגון חיילים ומשרתי מילואים שהוגדרו כזכאים, יקבלו את ההנחה על בסיס תעריף החורף עצמו. הסכום הסופי לתשלום יוצג במעמד התשלום באתר, לאחר הזדהות ואימות הזכאות.

לצורך הנפקת דרכון או תעודת זהות ביומטריים, יש לקבוע תור מראש בלבד באמצעות מערכת Govisit. ללא תור מתואם, לא ניתן לקבל שירות בלשכות.

מי שמגיש בקשה לתעודת זהות או דרכון ביומטריים, מומלץ לבדוק גם אפשרות לקבלת השירות בעמדות הדיגיטליות, אשר זמינות לחלק מהציבור ועשויות לחסוך זמן המתנה.