נזק כבד

צפו: מסעדה עלתה באש באזור השרון | כך זה הסתיים

לוחמי האש מתחנת פתח תקווה פעלו בשריפת מבנה של מסעדה בכפר קאסם | האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נזק כבד נגרם למסעדה (בארץ)

עם הגעת הכוחות למקום, זוהו להבות שעוטפות את המבנה. לוחמי האש ביצעו פעולות לכיבוי האש וכן מנעו את התפשטותה אל בתי עסק סמוכים.

האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נזק כבד נגרם למסעדה.

