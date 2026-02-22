נזק כבד צפו: מסעדה עלתה באש באזור השרון | כך זה הסתיים לוחמי האש מתחנת פתח תקווה פעלו בשריפת מבנה של מסעדה בכפר קאסם | האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נזק כבד נגרם למסעדה (בארץ)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 13:38