צפו: מסעדה עלתה באש באזור השרון | כך זה הסתיים

נזק כבדצפו: מסעדה עלתה באש באזור השרון | כך זה הסתייםלוחמי האש מתחנת פתח תקווה פעלו בשריפת מבנה של מסעדה בכפר קאסם | האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נזק כבד נגרם למסעדה (בארץ)אראריה רוזןכיכר השבת | 13:38לוחמי האש נלחמים בשריפה - צילום: כב"ה מרכזלוחמי האש נלחמים בשריפה| צילום: צילום: כב"ה מרכז10100:00/0:44לוחמי האש נלחמים בשריפה (צילום: כב"ה מרכז)לוחמי האש מתחנת פתח תקווה פעלו בשריפת מבנה של מסעדה בכפר קאסם. הרחפן זיהה את החשודים נמלטים - זה הציוד הקטלני שנתפס עליהם | צפושמשון הייניקן|17:29עם הגעת הכוחות למקום, זוהו להבות שעוטפות את המבנה. לוחמי האש ביצעו פעולות לכיבוי האש וכן מנעו את התפשטותה אל בתי עסק סמוכים.האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נזק כבד נגרם למסעדה.שריפהפתח תקווהמסעדההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:הצעירים שניסו לשדוד באשדוד לא שמו לב למה שעשה בשקט הקורבן שלהםקובי אטינגר|15:31"הכל נהרס לי": התירוץ של הלוחם הטורקי שנכנע לאהבת השם גורדוןיאיר טוקר|13:38שורד השבי הגשים את החלום מעזה וזעק "שמע ישראל" עם אלפי צעירים | צפושלמה מן|12:35 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:תעלומה בערב שבת בנחל הפופולרי שבצפון: נערים איתרו גופת אדםדוד הכהן|21.02.26בגבול איראן: המבוקשת מספר 1 של המשטר בטהרן מדברת על המאבקיאיר טוקר|20.02.26לא תאמינו: איך האסירים ניסו להבריח סמים לתוך הכלא - ונכשלו | תיעודקובי רוזן|19.02.26
0 תגובות