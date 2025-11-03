הנוסע התמים נפל בפח: שכח את התיק היקר במונית, הנהג עקץ אותו

תושב חולון נעצר בידי המשטרה בחשד שהונה קשיש וגנב כסף רב מחשבון הבנק שלו בדרכים מתוחכמות. כך פרסמה היום (שני) המשטרה.

החקירה בפרשה נפתחה לפני מספר ימים, בשבוע שעבר, על ידי חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה של משטרת מרחב דן במשטרת ישראל, לאחר שהתקבלה תלונה במשטרה על גניבת כסף מקשיש.

לפי התלונה שהתקבלה, החשוד איבד כשישים אלף שקלים, סכום גבוה מאוד, מחשבון הבנק שלו.

כאמור, עם קבלת הדיווח פתחה במשטרה בחקירה. ביום חמישי האחרון הבלשים הצליחו לאתר את החשוד - בן 50, תושב העיר חולון.

באתר 'וואלה' דווח כי החשוד שימש כנהג מונית פיראטי. אחד הקשישים סיפר כי נסע עם הנהג למספר בדיקות רפואיות. באחת הנסיעות שכח את תיקו במונית, והנהג ניצל זאת כדי להשתמש בכרטיס האשראי ולמשוך כספים מחשבונו של הקשיש בסכום של יותר מ-60 אלף שקלים.

השוטרים עצרו אותו על פי צו בית משפט לחקירה, בגין שימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום בכוונה להונות מספר רב של משתמשים או כלפי חסרי ישע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועושק על ידי קבלת דבר שאינו מגיע כדין.

המשטרה מסרה היום כי בתום החקירה החשוד נכלא והובא לבית משפט השלום בתל אביב, שהאריך את מעצרו. הבוקר החשוד הובא לדיון נוסף להארכת מעצרו, והשופטת הורתה על הארכת מעצרו במספר ימים נוספים.

"אנו קוראים לכל אדם שנפל קורבן להונאה ע"י החשוד, לגשת באופן מיידי לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה", מסרה המשטרה.

עוד נמסר: "משטרת ישראל קוראת לציבור לפעול במשנה זהירות בעת מסירת פרטים אישיים כמו פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי".