שלושה תושבי רמלה, לוד וחיפה חטפו השבוע לתוך רכב צעיר תושב פתח תקווה, בשנות השלושים לחייו, לאחר שגנב מהם כספים לכאורה בעבר.

האירוע התרחש בתחילת השבוע. במשטרת ישראל תחנת פתח תקווה התקבל דיווח על היעדרותו של תושב העיר, בשנות ה- 30 לחייו. עם קבלת הדיווח ביצעו השוטרים סריקות נרחבות ופעולות חקירה אינטנסיביות.

בסיום הפעולות והחקירות אותר הקורבן כשהוא חבול ומדמם בתוך רכב באזור המרכז. הקורבן הועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

תיעוד מרגעי איתורו מתפרסם כאן בכיכר השבת. הוא נשמע מספר לשוטרים איך השלושה הכניסו אותו לתוך הרכב.

המשטרה מסרה היום כי הרקע לחטיפה הוא סכסוך כספי בין הקורבן לחשודים. הקורבן לכאור גנב מהם כספים במהלך עבודתו ואלה בתגובה החליטו לחטוף אותו ולסחוט ממנו את הכספים בחזרה, תוך שהם מאיימים עליו ברצח.

במהלך הפעילות, כאמור, עצרו בלשי תחנת פתח תקוה את שלושת החשודים במעורבות באירוע - תושבי רמלה, לוד וחיפה.

מעצרם של שניים מהם הוארך בבית המשפט עד לתאריך 1.3.26 מעצרו של חשוד נוסף הוארך עד לתאריך 25.2.26.