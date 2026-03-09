כיכר השבת
17 נפגעים בשריפה שפרצה במקלט ביבנה; מקלט נוסף נשרף בפתח תקווה

17 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה במקלט בבניין מגורים ביבנה | חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ל-17 נפגעים עם סימני שאיפת עשן, בהם שני צעירים כבני 29 ו-25 במצב בינוני, ו-15 נפגעים נוספים במצב קל | קודם לכן פרצה שריפה במקלט בפתח תקווה, ללא נפגעים בחסדי שמים (בארץ)

המרחב ה(לא) מוגן: בתוך כשעה בלבד, פרצו היום (שני) שתי שריפות במקלטים בבנייני מגורים במרכז הארץ. האירוע הראשון התרחש בפתח תקווה, והסתיים ללא נפגעים. בהמשך פרצה שריפה נוספת במקלט בבניין מגורים בעיר יבנה. ביבנה פונו בסך הכל 17 נפגעים משאיפת עשן לבתי החולים.

על פי כבאות והצלה, האירוע הראשון התרחש סמוך לשעה 11:30 בפתח תקווה. לוחמי האש שהוזעקו למקום פעלו לכיבוי השריפה ולסריקות במקלט ובדירות הבניין. "בתום הסריקות נקבע כי לא נמצאו לכודים. הכוחות השיגו שליטה על מוקד הבעירה וביצעו שחרור עשן מחדר המדרגות. חוקר דליקות זומן למקום לבחינת נסיבות פרוץ השריפה", נמסר.

כשעה לאחר מכן, סמוך לשעה 12:30, התקבל דיווח על שריפה נוספת במקלט בבניין מגורים בעיר יבנה. צוותי הכיבוי שהגיעו לזירה פעלו להשתלטות על האש ולחילוץ דיירים מהמבנה המלא בעשן.

למרכז הרפואי קפלן הגיעו שמונה פצועים משאיפת עשן, בהם חמישה מבוגרים ושלושה ילדים. לפי העדכון האחרון מבית החולים, מצבם מוגדר קל והם עוברים סדרת בדיקות ומקבלים טיפול רפואי בחדר הטראומה ובמחלקה לרפואה דחופה. בהמשך עדכנו הרשויות כי בסך הכל פונו 17 נפגעים במצב קל לבתי החולים אסותא וקפלן.

