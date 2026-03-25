פסח בחו"ל: המל"ל מפרסם אזהרות ביטחון למטיילים - כל הפרטים

המטה לביטחון לאומי (המל"ל) פרסם הבוקר (רביעי) מסר דחוף לציבור הישראלי לקראת חופשות חגי האביב פסח שבועות (יום העצמאות), ובו אזהרה מפני עלייה משמעותית באיום הטרור בחו"ל.

על פי הערכת המצב, המלחמה הנמשכת מול איראן מניעה את המשטר האיראני ושלוחיו לפעול ביתר שאת לביצוע פיגועים נגד יעדים ישראליים ויהודיים. רק בשבועות האחרונים סוכלו או בוצעו מספר ניסיונות תקיפה, ביניהם הנחת מטענים בבתי כנסת בבלגיה ובהולנד וניסיון פיגוע בבית כנסת בארצות הברית.

מוקדי הסיכון המרכזיים

המל"ל מסמן מספר אזורים רגישים במיוחד שבהם נדרשת זהירות יתרה:

מדינות עוטף איראן: במדינות כמו תורכיה, איחוד האמירויות, אזרבייג'ן, גאורגיה ומדינות המפרץ, קיים חשש ממשי מתקיפה ישירה מצד גורמים איראניים. המל"ל ממליץ שלא להשתתף באירועים או ארוחות חג באתרים המזוהים עם ישראל.

במדינות כמו תורכיה, איחוד האמירויות, אזרבייג'ן, גאורגיה ומדינות המפרץ, קיים חשש ממשי מתקיפה ישירה מצד גורמים איראניים. המל"ל ממליץ שלא להשתתף באירועים או ארוחות חג באתרים המזוהים עם ישראל. מזרח אסיה: מומלץ לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בעת שהייה בתאילנד ובפיליפינים. סיני: המלצה גורפת שלא לשהות במרחב סיני, למעט לצורך מעבר בשדה התעופה טאבה. כמו כן, מומלץ להימנע משהייה במצרים ובירדן מעבר לצורך בטיסות המשך.

כללי "עשה ואל תעשה" למטיילים

בכדי להפחית את הסיכון, המל"ל פרסם רשימת הנחיות מצילות חיים:

פרופיל נמוך ברשתות החברתיות: יש להימנע מפרסום מיקום השהייה, המלון או תוכניות בילוי בזמן אמת. הימנעות מאתרים לא מאובטחים: אין להגיע לאירועים, בתי חב"ד או מסעדות יהודיות שאינם מאובטחים כראוי. ערנות לסביבה: יש לשים לב לפעילות חריגה או חפצים חשודים באזורים המזוהים עם ישראל. הימנעות מאזורים עוינים: מומלץ להתרחק משכונות או שווקים בערים בעלות דעת קהל עוינת לישראל.

במקרה של איום או תקיפה, יש לדווח מיידית לכוחות הביטחון המקומיים. המל"ל מפעיל מוקד מענה לשאלות בנושא אזהרות טרור בטלפון 02-6667444, וניתן להתעדכן גם בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם הייעודיים.

לנושאים קונסולריים או מצבי מצוקה אחרים, מרכז המצב של משרד החוץ זמין 24/7 בטלפון 02-5303155 או בוואטסאפ שמספרו 050-5073969.