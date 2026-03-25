לחדרו של האדמו"ר מבעלזא הוכנסו השבוע גיגיות עמוסות בדגי קרפיון חיים, כחלק מאחד המנהגים העתיקים והייחודיים בחסידות לקראת חג הפסח. מדובר במסורת הנהוגה בחצר עוד מימי קדם, לפיה האדמו"ר חוזה בדגים בעודם בחיים לפני הכנתם לחג.

בעוד שבקהילות רבות נהגו שלא לאכול דגים כלל בימי הפסח, בחסידות בעלזא מקפידים על אכילת דגים, אך ורק בתנאי שנראו חיים לפני תחילת תהליך העיבוד והבישול.

מקור המנהג נעוץ בחשש הלכתי קדום, לפיו במקומות מסוימים נהגו לשמר דגים מתים בתוך אלכוהול החשוד כחמץ. כדי לצאת מכל חשש, נהגו בבעלזא לבחון את הדגים כשהם בחיים, דבר המבטיח שלא עברו כל תהליך שימור חיצוני.

מאחורי המבצע הלוגיסטי המורכב עמד, כמדי שנה, ראש החברה של החסידות הרב בערל קליין, האחראי על מערך המזון בחצר הקודש בעלזא. הרב קליין יצא השנה לבריכות דגים נבחרות ברחבי הארץ כדי לבחור מקרוב את הדגים המובחרים ביותר. בני משפחתו, יחד עם קבוצת חסידים, ליוו את הדגים בנסיעה הממושכת לירושלים, תוך שהם משגיחים בערנות על הגיגיות ומוודאים שהדגים נותרים חיים לאורך כל הדרך.

עם הגעת המשלוח למעון האדמו"ר בירושלים, הוכנסו הגיגיות לחדרו של האדמו"ר. ר' בערל הציג בפניו את הדגים החיים ואף הראה תיעוד מצולם מהבריכות מהן נמשו הדגים, כעדות לכשרותם והידורם. האדמו"ר התעניין בפרטי ההבאה, הודה בחמימות לרב קליין על עמלו הרב בשימור המנהג, והעניק לו באופן אישי בקבוק יין מבורך לכבוד החג.