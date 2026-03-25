איגוד 'קדם' בקריאה לממשלה: הסדרת תקצוב המיגון והמגורים לזקנים - צו השעה

בעקבות הטרגדיות בצל המלחמה: דרישה להרחבה מיידית של פתרונות מגורים מותאמים ובטוחים | נתונים מדאיגים על דחיית זקנים סיעודיים בשל פערים בתקצוב הממשלתי | מנכ"ל איגוד 'קדם' נחי כץ: "לא ניתן להותיר את האוכלוסייה המבוגרת ללא מענה הגנתי בסיסי. נדרש שינוי סדרי עדיפויות אסטרטגי"

האירוע הקשה ברמת גן, בו איבדו את חייהם בני זוג זקנים שלא הספיקו להגיע למרחב המוגן, מציף מחדש את הצורך הקריטי בפתרונות מגורים מותאמים לאוכלוסייה המבוגרת בעת חירום וגם בשגרה. מקרה זה ממחיש פער עמוק ומתמשך בתשתיות המיגון והמענים המותאמים לזקני ישראל.

כאשר אוכלוסיית בני ה-65 ומעלה מונה למעלה ממיליון ומאתיים נפש וצפויה לגדול משמעותית, המחסור במגורים מותאמים הופך לאתגר המאיים על שלומם של אלפי משפחות וגם אתגר לאומי.

בדיון שנערך לאחרונה בוועדה לטיפול בשורדי שואה בכנסת, עלתה תמונה מדאיגה של כשל מערכתי. עדויות הראו כי זקנים סיעודיים, ביניהם ניצולי שואה המתגוררים בתנאים שאינם מאפשרים הגנה מהירה, נתקלים בסירוב כאשר הם מבקשים לעבור למסגרות מגורים בטוחות יותר.

ב'קדם' מבהירים כי מקור הבעיה אינו בחוסר נכונות של המוסדות, אלא במציאות תקציבית מורכבת המונעת פתיחתן של מיטות נוספות; תעריפי האשפוז והדיור שקובעת המדינה אינם מעודכנים ואינם מכסים את העלויות הריאליות של הטיפול, המיגון והחזקת הצוות המקצועי הנדרש.

במהלך הדיונים המקצועיים אף צוין כי קיים מחסור לאומי במיטות גריאטריות, מצב שלא השתנה מזה עשור למרות הגידול בצרכים. מציאות זו יוצרת רשימות המתנה ארוכות, ובשעת חירום היא מותירה את הזקנים ללא מענה מוגן בשל היעדר יכולת כלכלית של המערכת לקלוט אותם.

איגוד 'קדם', המייצג מעל מאתיים מוסדות וקהילות מגורים לדור המבוגר, פועל לשינוי המדיניות ולהסרת החסמים המונעים את קליטתם. בארגון מדגישים כי המלחמה הפכה את שאלת הדיור החלופי והתקצוב לבעיה אסטרטגית שאינה סובלת דיחוי. "הביטחון האישי של הזקן הוא זכות בסיסית", מציינים ב'קדם', "ועל המדינה להבטיח משאבים ייעודיים לטובת פיתוח מענים לאוכלוסיה המבוגרת".

מנכ"ל 'קדם', נחי כץ: "אנו נמצאים בנקודת הכרעה. המחסור במיטות גריאטריות והקשיים בהם נתקלים הזקנים הם תוצאה של מדיניות ממשלתית בעשרות השנים האחרונות שאיננה תואמת את צרכי השטח ואת קצב הזדקנות האוכלוסיה המהיר. אנו קוראים לממשלה לגבש תוכנית ארוכת טווח שתבטיח רשת ביטחון יציבה לאוכלוסייה המבוגרת, בשגרה ובחירום, ותאפשר לכל אדם להזדקן בביטחון ובכבוד הראוי לו".

