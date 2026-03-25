כיכר השבת
עדכון מצב הפצועים

ילדה בת 7 שנפצעה מהנפילה מערד מאושפזת במצב קשה, מונשמת ומורדמת

כלל הילדים שפונו מבני ברק ופתח תקווה ל'שניידר' - שוחררו | תינוקת בת שנה וחצי שנפגעה בידה מההדף - אושפזה למעקב | ילדה בת 7 שנפצעה באורח קשה בזירת הנפילה בערד לפני שלושה ימים מאושפזת במצב קשה בטיפול נמרץ (חדשות)

5תגובות
הזירה בערד (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מרכז שניידר לרפואת ילדים מעדכן הבוקר (רביעי) כי כלל הילדים שפונו אמש לבית החולים בעקבת הנפילות ב ובפתח תקווה - שוחררו לבתיהם לאחר שנבדקו וטופלו.

תינוקת כבת שנה וחצי, שנחבלה בידה כתוצאה מפגיעת הדף, נותרה להשגחה במחלקה הכירורגית. מצבה מוגדר קל.

בנוסף, במהלך הלילה הועברה למרכז שניידר מבית החולים סורוקה, ילדה בת 7 שנפצעה באורח קשה בזירת הנפילה בערד לפני שלושה ימים.

הילדה סובלת מפגיעת הדף ומחדירה של רסיסי זכוכית, אשר גרמו לנזק נרחב באיברים פנימיים, והיא מונשמת ומורדמת במחלקה לטיפול נמרץ.

מצבה מוגדר קשה והיא נזקקת להתערבות כירורגית מורכבת המתבצעת על ידי צוות רב-תחומי מנוסה ובעל מומחיות ייחודית בטיפול בפגיעות מורכבות בילדים.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
מה השם ושם האימא?
זה אתר אמוני זה?!
4
שם לתפילה~!!! על ידי תפילות נראה ישועות!!!
תשיגו שם
3
שם לתפילה?
רוצים להתפלל
2
מה השם לתפילה???
נושנוש
1
רפואה שלמה לפצועי עמ''י
אנונימי

