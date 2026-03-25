המלחמה באיראן לפי שעה עדיין נמשכת, "ובעיצומה" כלשונו של נתניהו, אבל מתחת לפני השטח בישראל נערכים לאפשרות של הסיום המלחמה - כבר בקרוב.

הערב (רביעי) דווח בחדשות 12 כי הנחת העבודה בישראל היא, בכפוף להסתייגויות הנדרשות, שנשיא ארצות הברית טראמפ יכול להכריז על הפסקת אש עד יום שבת הקרוב, גם אם לא יגיע עם איראן לסיכומים סופיים וחלוטים.

לפי הדיווח, של ירון אברהם, הנחת העבודה הזו סיכמה ביממות האחרונות על "מיצוי ההישגים", והיינו - יצירת מדרג של מטרות שחשוב לישראל להספיק טרם לחיצה אפשרית על דוושת הבלם מצד ארה"ב.

גורמים ישראלים צוטטו בדיווח אומרים כי "הסיכוי להסכם מפורט ומדוקדק בין איראן לארה"ב נמוך, אבל האפשרות להסכם מסגרת עדיין נמצאת כאפשרות סבירה, ולכן צריך להיערך אליה".

בתוך כך דוברת הבית הלבן מסרה הערב הצהרה לתקשורת והתייחסה למלחמה באיראן, ובדבריה רמזה גם היא לאפשרות של סיום המלחמה בקרוב.

היא אמרה כי "אנחנו קרובים להשיג את מטרות הליבה של המלחמה" וציינה כי "איראן צריכה להבין שהובסה. אם המשטר האירני מסרב להודות בתבוסה - הנשיא טראמפ יוודא כי הם יוכו קשה יותר מאי פעם".

לדבריה, "תמיד אמרנו שהמלחמה תימשך בין 4-6 שבועות". היא טענה ש"הנשיא ואנשי המקצוע האריכו שזה יקח 4-6 שבועות, ביום ה-25 אנחנו מקדימים את לוחות הזמנים. המשטר מתחיל לחפש תוכנית יציאה אחרי שיכולותיו רוסקו".