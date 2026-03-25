כיכר השבת
דריכות שיא במזרח התיכון

בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יכריז על סיום המלחמה עד יום שבת; הקבינט מתכנס הערב

הנחת העבודה בישראל היא שהנשיא טראמפ יכול להכריז על הפסקת אש במלחמה עד יום שבת הקרוב - גם אם לא יגיע לסיכומים סופיים וחלוטים מול איראן | בינתיים בישראל ייצרו מטרות נרחבות כדי להספיק לתקוף אותן לפני העצירה | גורמים בישראל: "האפשרות להסכם סבירה, צריך להיערך" (אקטואלי)

המלחמה באיראן לפי שעה עדיין נמשכת, "ובעיצומה" כלשונו של נתניהו, אבל מתחת לפני השטח בישראל נערכים לאפשרות של הסיום המלחמה - כבר בקרוב.

הערב (רביעי) דווח בחדשות 12 כי הנחת העבודה בישראל היא, בכפוף להסתייגויות הנדרשות, שנשיא ארצות הברית יכול להכריז על הפסקת אש עד יום שבת הקרוב, גם אם לא יגיע עם איראן לסיכומים סופיים וחלוטים.

לפי הדיווח, של ירון אברהם, הנחת העבודה הזו סיכמה ביממות האחרונות על "מיצוי ההישגים", והיינו - יצירת מדרג של מטרות שחשוב לישראל להספיק טרם לחיצה אפשרית על דוושת הבלם מצד ארה"ב.

גורמים ישראלים צוטטו בדיווח אומרים כי "הסיכוי להסכם מפורט ומדוקדק בין איראן לארה"ב נמוך, אבל האפשרות להסכם מסגרת עדיין נמצאת כאפשרות סבירה, ולכן צריך להיערך אליה".

בתוך כך דוברת הבית הלבן מסרה הערב הצהרה לתקשורת והתייחסה למלחמה באיראן, ובדבריה רמזה גם היא לאפשרות של סיום המלחמה בקרוב.

היא אמרה כי "אנחנו קרובים להשיג את מטרות הליבה של המלחמה" וציינה כי "איראן צריכה להבין שהובסה. אם המשטר האירני מסרב להודות בתבוסה - הנשיא טראמפ יוודא כי הם יוכו קשה יותר מאי פעם".

לדבריה, "תמיד אמרנו שהמלחמה תימשך בין 4-6 שבועות". היא טענה ש"הנשיא ואנשי המקצוע האריכו שזה יקח 4-6 שבועות, ביום ה-25 אנחנו מקדימים את לוחות הזמנים. המשטר מתחיל לחפש תוכנית יציאה אחרי שיכולותיו רוסקו".

8
אם אכן מתקרבת הכרזה על עצירת אש ישראל לא יכולה להרשות לעצמה מצב של חצי עבודה כל עצירה חייבת להגיע רק אחרי שהושגו בפועל כל היעדים הביטחוניים הקריטיים אחרת זה לא סיום אלא מעבר של הבעיה לשלב הבא
נחמן
7
ההיסטוריה כבר הוכיחה בלי סגירה אמיתית של היכולות בשטח כל הסכם הופך להפוגה זמנית בלבד אי אפשר למכור שקט שלא באמת קיים
שמואל
6
הציבור לא מחפש ניסוחים יפים או פתרונות חלקיים אלא מציאות ביטחונית יציבה וברורה לאורך זמן כל ניסיון להציג הפסקת אש מהירה בלי תוצאה ממשית בשטח עלול להתברר כהפוגה זמנית בלבד שלא פותרת את שורש הבעיה אלא רק דוחה אותה
סויסה
5
לחץ זמן מדיני לא יכול להחליף שיקול ביטחוני אמיתי
זילבר
4
יד על ההדק עכשיו חובה שישראל תחסל ותשמיד את כל מנהיגי החמאס בעזה כל מפקדי חיזבאללה בלבנון ואת כל פקודי המשטר האיראני הצבא האיראני משמרות המהפכה והבסיג’ פעולה מסונכרנת מסודרת ומדויקת תשבור את כל מערכות הלחימה שלהם תמנע פגיעה בכוחות ותבטיח שליטה מלאה בכל מוקדי האויב
רפי
3
עת צרה היא ליעקב כולנו עומדים בתפילה ואמירת תהילים מתחזקים באמונה חזקה למען חיילי צה״ל והגנת מדינת ישראל מול משטר הרשע האיראני קוראים פרקי תהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ייתן כוח ועוז לחיילים יגן עליהם מכל רע ויביא ישועה וניצחון לעם ישראל במהרה
דוד
2
אוף איזה באסה
אוהב מילחמות
1
מה אתם מעסיקים את הראש בשטיות??? הקב״ה מנהל את העולם! ולא אף אחד מהליצנים הגויים
יוס

