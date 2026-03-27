המלחמה באיראן

10:30 - שיגורים מאיראן; אזעקות צפויות בדרום הארץ, אזור ים המלח ונתיבות.

10:31 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע בצפון. 10:20 - אזעקות בצפון בעקבות ירי רקטות וחדירת כטב"ם מגבול לבנון. 10:00 - הפגיעה במערך הימי נמשכת: צה״ל תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים דרמה בשמיים: הרגע שבו כמעט הופל מטוס של חיל האוויר מעל איראן דוד הכהן | 26.03.26 חיל האוויר בהכוונת אמ״ן ומספן המודיעין של חיל הים, תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים של משטר הטרור האיראני שהוקם בעיר יזד. האתר שימש לתכנון, פיתוח, הרכבה ואחסון של טילים מתקדמים המיועדים לשיגור מכלי שיוט, צוללות ומסוקים לעבר מטרות ימיות ניידות ונייחות. מדובר באתר בו מפותחים מרבית הטילים והמוקשים הימיים על ידי כוחות חיל הים האיראני. תקיפה זו מתווספת לחיסול צמרת חיל הים של משמרות המהפכה, ומהווה פגיעה קשה ביכולת הייצור של כוחות חיל הים. "צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים", מסר דובר צה"ל.

09:40 - איראן ממשיכה לתקוף את מדינות ערב. משרד ההגנה של סעודיה מעדכן כי הלילה יירטו 7 כטב"מים.

09:25 - רשות האוכלוסין וההגירה עדכנה כי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" נכנסו לישראל דרך כלל המעברים 172,782 ישראלים, בעוד שבאותה תקופה יצאו מהארץ 131,310 ישראלים.

09:10 - לאורך הלילה: צה"ל תקף אתרי ייצור טילים בליסטיים ומערכות הגנה אוויריות ברחבי איראן

בתקיפות שבוצעו ברחבי טהרן, צה"ל תקף תשתיות ואתרים ששימשו את המשטר לייצור אמצעי לחימה, בדגש על אתרי ייצור טילים בליסטיים.

במערב איראן, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לאורך כל הלילה את מערכי האש של משטר הטרור האיראני. בין המטרות שהותקפו, משגרים ואתרי אחסון טילים המהווים איום על מדינת ישראל.

"צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה לפגיעה במערך הטילים הבליסטיים של המשטר, במטרה לצמצם את היקפי הירי לעבר אזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.

08:45 - משרד הבריאות עדכן כי מתחילת מבצע "שאגת הארי" פונו לבתי החולים 5,492 נפגעים, מהם 116 עדיין מאושפזים. לפי הנתונים, אחד מהפצועים הוגדר במצב אנוש, 16 במצב קשה, 24 במצב בינוני, 74 במצב קל, ואחד נוסף נמצא בהערכה רפואית.

עוד נמסר כי ביממה האחרונה התקבלו בבתי החולים 261 נפגעים. מהם אחד במצב אנוש, אחד במצב קשה, שמונה במצב בינוני, 226 במצב קל, 24 נפגעי חרדה, ואדם נוסף בהערכה רפואית.

08:10 - דיווח בפייננשל טיימס: איחוד האמירויות הערביות דוחפת להקמת כוח צבאי בינלאומי שמטרתו לפתוח את מיצר הורמוז.

07:45 - דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבי אחד הכפרים בדרום לבנון, ומסר כי בעקבות פעילות חיזבאללה באזור, הצבא צפוי לפעול נגד יעדי הארגון בכפר. בהודעה נקראו התושבים להתפנות מיד מבתיהם ולנוע צפונה, מעבר לנהר זהראני.

07:32 - פיקד העורף מודיע על סיום האירוע בצפון.

07:22 - אזעקות בקריית שמונה והסביבה.

סיכום חדשות הלילה:

בסביבות השעה 01:40 זוהו שיגורים מאיראן לעבר מרכז הארץ והשומרון, ובהמשך הופעלו אזעקות בעשרות יישובים בגוש דן, בשפלה ובשרון. מעט לאחר מכן נשמעו הדי פיצוצים במרכז, לאחר שיגור טיל בעל ראש קרב מתפצל.

בהמשך הלילה הופעלו אזעקות גם בצפון, בין היתר במלכיה, מטולה, קריית שמונה ומרגליות.

במקביל לירי, דווח על פיצוצים במספר ערים באיראן, בהן תבריז, אורמיה וכאשאן.

דובר צה״ל עדכן כי "צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן".

בלבנון דווח על תקיפה ממוקדת ברובע הדאחייה בביירות, לאחר שחיזבאללה טען לביצוע עשרות תקיפות נגד ישראל.

איראן המשיכה לתקוף גם את מדינות המפרץ: סעודיה יירטה כטב״מים, ובכוויית דווח על מתקפה משולבת של טילים וכטב״מים.

במקביל, גורמים מתווכים טענו כי איראן לא ביקשה הארכה לדד-ליין האמריקני, אך הביעה עניין עקרוני במו״מ – ללא החלטה סופית בשלב זה.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", הפנטגון שוקל לשלוח כ-10,000 לוחמים נוספים למזרח התיכון כדי להרחיב את האפשרויות הצבאיות של דונלד טראמפ.

בנוסף, ארצות הברית אישרה לראשונה שימוש בכלי שיט בלתי מאוישים במסגרת הלחימה נגד איראן.