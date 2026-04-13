בצל החשש מחידוש המלחמה: פיקוד העורף מעדכן את ההנחיות 

דובר צה"ל פרסם עדכון במדיניות התגוננות של פיקוד העורף, בצל החשש מחידוש המלחמה מול איראן בקרוב | בירושלים תהיה הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים (בארץ)

ירי טילי יירוט לעבר טילים ששוגרו מלבנון (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

דובר צה"ל פרסם עדכון במדיניות התגוננות של פיקוד העורף, בצל החשש מחידוש המלחמה מול איראן בקרוב.

בהתאם להערכת המצב, מדיניות ההתגוננות תעודכן החל מהיום (שני) בשעה 21:00 ועד ליום שלישי, 14 באפריל 2026 בשעה 20:00, בהתאם להנחיות הבאות:

1. קו העימות - ישאר במדרג פעילות מצומצמת, ניתן לקיים פעילות חינוכית בתוך מרחב מוגן תקני.

2. אזורי ההנחיה גולן צפון, גליל עליון וביישובים קצרין וקדמת צבי - ישארו במדרג פעילות מצומצמת, פעילות חינוכית - ניתן לקיים פעילות במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

3. באזורים גולן דרום, בקעת בית שאן, בקעה, ים המלח, , יהודה, שפלת יהודה, לכיש, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב, ערבה ואילת - הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים.

שאר ההנחיות במדיניות ההתגוננות ללא שינוי.

בדיחה תשאירו אותו דבר או תעצרו בכל מקום מה הבדיחה הלא מצחיקה הזאת התקהלות עד 5000...
נו באמת
זה סוג של הודעה לציבור להיתכונן שהמלחמה יכולה לחזור בכל רגע
