"השואה יכולה לקרות אצלנו": נשיא העליון לשעבר ברק באמירה חריפה 

נשיא העליון בדימוס אהרן ברק התבטא בחריפות והזהיר מכך ש"השואה לא תקרה אצלנו" | הוא הוסיף אזהרה ישירה: ״אם הדמוקרטיה לא תגן על השופטים, השופטים לא יוכלו להגן על הדמוקרטיה"

נשיא העליון בדימוס אהרן ברק התבטא בחריפות בערב "זיכרון בסלון" שנערך במרכז יצחק רבין ביוזמת לשכת עורכי הדין, והזהיר מכך ש"השואה לא תקרה אצלנו".

ברק, ניצול שואה בעצמו, תיאר בתחילה את הסיפורים המזעזעים שחווה בתקופת המלחמה. ״הדימוי שנוצר אצלי מהתקופה הוא של בית סוהר", סיפר. ״אנשים שנמצאים שם עם גזר דין מוות, רק שלא יודעים מתי יבוצע". הוא תיאר רעב, מוות וייסורים: "אסור היה ללמוד, אסור ללמד, אסור ללדת ילדים. ילד שנולד היה נרצח, וגם האם היולדת".

הלקח של ברק מהסיפור בהמשך היה קשור למדינת ישראל. ״אנחנו צריכים להתנהג כלפי הערבים כפי שהיינו רוצים שיתנהגו כלפינו כיהודים בליטא", אמר. "צלם האדם הוא מושג יהודי". לדבריו, תפקיד המשפט הוא לשמור על האיזון ״בין קיום המדינה לבין זכויות האדם. לא ללכת לקצוות, אלא לפתרונות מאוזנים".

כאשר נשאל האם מערכות חוק ומשפט עלולות להידרדר בעצמן לאי צדק, כפי שקרה בגרמניה הנאצית, השיב בחדות: ״כן. אם זה קרה במדינתם של בטהובן ובאך, זה יכול לקרות גם אצלנו. אל תניחו שזה לא יקרה אצלנו. הכול יכול לקרות״.

הוא הוסיף אזהרה ישירה: ״אם הדמוקרטיה לא תגן על השופטים, השופטים לא יוכלו להגן על הדמוקרטיה". כשנשאל מה נותן לו תקווה לעתיד מערכת המשפט והמדינה הוא השיב בקצרה: "הבחירות", וזכה לתשואות מהקהל.

13
טמבל
אלי
טמבל מדופלם
מומי
12
מדובר באדם חלש שמפחד שכל מעשיו וקלונו יצאו לרבים לדרעון עולם! מר ברק שחרר אתה כבר לא רלוונטי
אבי
11
מה קשור אמירה חריפה? לא נראה לי שהבנתם נכון..דווקא דיבר לעניין.. מזדהה עם עם האמירה שצריך לנהוג באזרחים זרים כמו שהיינו רוצים שינהגו עם יהודים בגולה
יאיר
רק לתזכורת.היהודים בשנת השלושים לא רצו להרוג את הגרמנים ולא הלטאים וכו'.כולנו יודעים מה האזרחים והלא אזרחים הערבים אצלנו רוצים.
שלמה
בדיוק ככה זאת השוואה חולנית ומעוותת
יחיאל
10
אם החתול לא ישמור על החלב, לא יהיה לו מפגינים של "רק לא ביבי" ולכן אנחנו מוותרים מראש על דמי החסות הזאת,, נדע להסתדר בלעדי השמירה המטופשת.
משה
9
אדם שמשקר לעצמו ולעולם מה זה דמוקרטיה ומה זה זכות הציבור הוא לא אמין ופדגוג ומסוכן לכולם
נועם
8
אהרון ברק נגמר הזמנים שתפסתה את המדינה בכוח וגרמתה לכול העול הזה היום
אלי
7
זה שהוא ניצול שואה לא הופך אותו לצדיק. בעולם הפרוגרסיבי טוב ורע מתורגם לחזק כנגד מסכן וחלש ולכן הישראלים רעים והפלסטינים טובים וזה שברק ניצול שואה הופך אותו לאדמו״ר של השמאלנים. הוא אדם רע, דיקטטור ותאב כח.
מאן דהו
אמת ויציב
שלום
6
אהרן ברק אנחנו נסתדר בלעדיך לא צריך אותך שתשמור לנו על הדימוקרטיה השמאאלנית שזה אומר דיקטטורה שמולאנית לך הביתה
משה
5
חבורת רשעים שעוד קוראת לדיקוטורה שלהם דמוקרטיה!!!!
יאיר
4
סיימנו לקבל ממך את חכמת חייך מר אהרון ברק הספיק לנו עד עכשיו.זה מה שהבנת ? ש ריך לחייך לאויבים שרוצים להשמיד אותך? אתה משווה את היהודים בשואה שלא עשו כל רע למחבלים ששחטו לנו את הילדים? על זה אמרו זקני עמי ארצות הולכים ונהיים טפשים ככל שמזקינים
יחיאל

