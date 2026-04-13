נשיא העליון בדימוס אהרן ברק התבטא בחריפות בערב "זיכרון בסלון" שנערך במרכז יצחק רבין ביוזמת לשכת עורכי הדין, והזהיר מכך ש"השואה לא תקרה אצלנו".

ברק, ניצול שואה בעצמו, תיאר בתחילה את הסיפורים המזעזעים שחווה בתקופת המלחמה. ״הדימוי שנוצר אצלי מהתקופה הוא של בית סוהר", סיפר. ״אנשים שנמצאים שם עם גזר דין מוות, רק שלא יודעים מתי יבוצע". הוא תיאר רעב, מוות וייסורים: "אסור היה ללמוד, אסור ללמד, אסור ללדת ילדים. ילד שנולד היה נרצח, וגם האם היולדת".

הלקח של ברק מהסיפור בהמשך היה קשור למדינת ישראל. ״אנחנו צריכים להתנהג כלפי הערבים כפי שהיינו רוצים שיתנהגו כלפינו כיהודים בליטא", אמר. "צלם האדם הוא מושג יהודי". לדבריו, תפקיד המשפט הוא לשמור על האיזון ״בין קיום המדינה לבין זכויות האדם. לא ללכת לקצוות, אלא לפתרונות מאוזנים".

כאשר נשאל האם מערכות חוק ומשפט עלולות להידרדר בעצמן לאי צדק, כפי שקרה בגרמניה הנאצית, השיב בחדות: ״כן. אם זה קרה במדינתם של בטהובן ובאך, זה יכול לקרות גם אצלנו. אל תניחו שזה לא יקרה אצלנו. הכול יכול לקרות״.

הוא הוסיף אזהרה ישירה: ״אם הדמוקרטיה לא תגן על השופטים, השופטים לא יוכלו להגן על הדמוקרטיה". כשנשאל מה נותן לו תקווה לעתיד מערכת המשפט והמדינה הוא השיב בקצרה: "הבחירות", וזכה לתשואות מהקהל.