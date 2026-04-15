כיכר השבת
מכתרים את חיזבאללה

"נכריע את בינת ג'בייל": נתניהו בהודעה דרמטית בצל המלחמה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע במסר מצולם כי ישראל "הולכת להכריע את בינת ג'בייל", שם חיזבאללה ריכז כוח גדול | במקביל, בישראל מעריכים כי הפסקת אש בלבנון עשויה להיכנס לתוקף בתוך ימים (בארץ)

"נכריע את בינת ג'בייל", דברי נתניהו (צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

״כוחותינו ממשיכים להכות ב, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג׳בייל. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון", הודיע רה"מ.

לדבריו, "ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות. לקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש״.

בינת ג'בייל היא העיירה שבה כותרו ונלכדו עשרות מחבלי חיזבאללה ובהם גם אנשי כוח רדואן. חיזבאללה ריכז שם כוח גדול שאמור היה לצאת למתקפה בשטח ישראל. אבל, המחבלים לא הבחינו בזחילה השקטה של הכוחות הישראליים, שכיתרו אותם מכל העברים. כמה עשרות שניסו לברוח נהרגו, והשאר נלחמים כעת על חייהם והם נואשים.

בינתיים, בישראל מעריכים כי הפסקת אש ב עשויה להיכנס לתוקף בתוך ימים, על רקע לחצים שמפעילה ארצות הברית להסכמה על הפוגה זמנית מול חיזבאללה, כאשר הקבינט המדיני ביטחוני מתכנס לדון בנושא.

במקביל, בצה״ל נערכים לאפשרות של עצירת הלחימה והאיצו תכניות מבצעיות בדרום לבנון שעלולות להיגנז, בעוד שרים בקבינט מפעילים לחץ בכיוון הפוך ודורשים להרחיב את התקיפות בביירות ומעבר לנהר הליטני. דובר צה״ל אפי דפרין התייחס לאפשרות ואמר “פועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני”.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר