כיכר השבת
תקרית קשה

5 לוחמים נפצעו בדרום לבנון מרקטות, אחד מהם במצב קשה

לוחם צה״ל נפצע באורח קשה וארבעה נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי רקטי בדרום לבנון | הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים (בארץ)

ירי בלבנון, אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

דובר פרסם כי מוקדם יותר היום (רביעי), לוחם צה״ל נפצע באורח קשה וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי רקטי בדרום .

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

במקביל לאירוע הקשה, בישראל מעריכים כי הפסקת אש בלבנון עשויה להיכנס לתוקף בתוך ימים, על רקע לחצים שמפעילה ארצות הברית להסכמה על הפוגה זמנית מול , כאשר הקבינט המדיני ביטחוני מתכנס לדון בנושא.

במקביל, בצה״ל נערכים לאפשרות של עצירת הלחימה והאיצו תכניות מבצעיות בדרום לבנון שעלולות להיגנז, בעוד שרים בקבינט מפעילים לחץ בכיוון הפוך ודורשים להרחיב את התקיפות בביירות ומעבר לנהר הליטני. דובר צה״ל אפי דפרין התייחס לאפשרות ואמר “פועלים בהתאם להנחיות הדרג המדיני”.

