טרגדיה בצפון הגולן: שני גברים בשנות ה-50 נהרגו בהתהפכות רכב

שני גברים, בן 50 ובן 60, נהרגו היום (שני) בהתהפכות רכב סמוך לבריכת רם שבצפון הגולן. השניים חולצו בידי לוחמי כבאות והצלה, והועברו לצוותי מד"א שקבעו את מותם במקום.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 15:44 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על רכב שהתהפך בסמוך לבריכת רם. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על 2 גברים כבני 50-60 לערך, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותם.

פרמדיק מד"א טלעת עבד אל ולי, סיפר: "ראינו רכב הפוך, מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות. בתוכו נלכד גבר כבן 50 ולצידו שכב גבר כבן 60, שניהם היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם."