כיכר השבת
זירה מורכבת

טרגדיה בצפון הגולן: שני גברים בשנות ה-50 נהרגו בהתהפכות רכב

שני בני אדם נהרגו בהתהפכות רכב סמוך לבריכת רם שברמת הגולן | צוות מד"א מצא אותם ללא סימני חיים עם חבלה רב-מערכתית וקבע את מותם במקום (בארץ)

זירת התאונה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

שני גברים, בן 50 ובן 60, נהרגו היום (שני) בהתהפכות רכב סמוך לבריכת רם שבצפון הגולן. השניים חולצו בידי לוחמי כבאות והצלה, והועברו לצוותי מד"א שקבעו את מותם במקום.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 15:44 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על רכב שהתהפך בסמוך לבריכת רם. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על 2 גברים כבני 50-60 לערך, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותם.

פרמדיק מד"א טלעת עבד אל ולי, סיפר: "ראינו רכב הפוך, מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות. בתוכו נלכד גבר כבן 50 ולצידו שכב גבר כבן 60, שניהם היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם."

תאונהרמת הגולןהתדרדות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר