בשעה זו (שני) נערך בבית "יד לבנים" בירושלים טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל במעמד משפחות שכולות, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וראש עיריית ירושלים משה ליאון.

ראש הממשלה נתניהו, אח שכול בעצמו, פנה בנאומו למשפחות השכולות: "הפצע עמוק מן הזמן. הזמן חולף אך אינו משכיח את רגע הבשורה שאין מרה ממנה על כך שאהובי נפשנו אינם עוד בחיים. כך הרגשתם אתם וכך הרגשנו אנחנו הוריי ואחיי כשאחי נפל באנטבה".

נתניהו אמר: "הגעגוע נוכח יום יום, הידיים רוצות שוב לחבק. יום הזיכרון ספוג צער כבד ובו בזמן הוא עוגן של יחד מלכד. העם זוכר, העם מצדיע, העם מוקיר תודה עמוקה לבנים ולבנות שבזכותם מובטח קיומנו".

"בניגוד לעבר הלא רחוק", אמר ראש הממשלה, "היום יש לנו בית ואנחנו חייבים לשמור עליו מכל משמר. 25,648 חללי מערכות ישראל שאליהם מצטרפים ברק כלפון ולידור פורת - החללים האחרונים מהמערכה בלבנון".

נתניהו התייחס למלחמה האחרונה ואמר: "בשנתיים וחצי האחרונות אנחנו מצויים במלחמה רב-זירתית שלא הייתה כמותה מאז מלחמת העצמאות. דור הניצחון הנוכחי מעורר השתאות עצומה בהישגים הכבירים שלו".

לדבריו, "מאז מתקפת 7 באוקטובר צה"ל וזרועות הביטחון מנחיתים מכה אחר מכה על מבקשי נפשנו. עם כלביא קם ועם כארי שאג. טייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת על הציר האיראני".

כרמז לבאות אמר נתניהו: "עוד לא סיימנו את המערכה אבל אנחנו נחושים להגן על עצמנו. שותפות הגורל בינינו חוצה מחנות וחוצה מגזרים. זכינו להחזיר את כל חטופינו מרצועת עזה - אין ערבות הדדית גדולה מזה".

לאחר הטקס יושב ראש הכנסת ידליק את נר היזכור בכניסה למשכן הכנסת, וכן יורדו דגלי הלאום המוצבים ברחבת הטקסים בכנסת לחצי התורן, על ידי משמר הכנסת.