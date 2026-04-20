יום הזיכרון תשפ"ו: צפירה, טקסים - וכל אירועי היום | הלו"ז

בשעה 20:00 הערב (שני) תישמע ברחבי הארץ צפירת דומייה בת דקה אחת, שתסמן את תחילתו של יום הזיכרון | מיד לאחר הצפירה, ייפתח ברחבת הכותל המערבי הטקס הממלכתי במעמד נשיא המדינה (בארץ)

יום הזכרון בכנסת (צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת)

בשעה 20:00 הערב (שני) תישמע ברחבי הארץ צפירת דומייה בת דקה אחת, שתסמן את תחילתו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

מיד לאחר הצפירה, ייפתח ברחבת הכותל המערבי הטקס הממלכתי במעמד , שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

מחר בשעה 08:30 יתקיים מעמד הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל, במעמד שר הביטחון כ"ץ.

ב-11:00 תישמע צפירת דומייה בת שתי דקות. מיד אחריה יחל טקס האזכרה הממלכתי בהיכל הזיכרון בהר הרצל במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון.

בשעה 13:00 יערך טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בהר הרצל, במעמד ראשי המדינה.

אירועי יום הזיכרון ייחתמו מחר בשעה 19:45, בטקס הדלקת המשואות המסורתי בהר הרצל, שינעל את יום הזיכרון ויפתח את חגיגות יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל.

הכותל המערבייצחק הרצוגטקסיום הזכרון

אם משהו יכול להסביר לי האם הפחדנים והטראומטים מפחדים רק מקדושה? צפירת שבת נהפכה לשירים שלא יחליפו עם אזעקות מלחמה אבל יום השואה ויום הזכרון יש צפירה...מוזר...אמרו שבפורים הקפצונים מבהילים אבל את פצצות יום העצמות לא ביטלו..מוזר..
מוזר

