יום הזיכרון תשפ"ו: צפירה, טקסים - וכל אירועי היום | הלו"ז

בשעה 20:00 הערב (שני) תישמע ברחבי הארץ צפירת דומייה בת דקה אחת, שתסמן את תחילתו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

מיד לאחר הצפירה, ייפתח ברחבת הכותל המערבי הטקס הממלכתי במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

מחר בשעה 08:30 יתקיים מעמד הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל, במעמד שר הביטחון כ"ץ.

ב-11:00 תישמע צפירת דומייה בת שתי דקות. מיד אחריה יחל טקס האזכרה הממלכתי בהיכל הזיכרון בהר הרצל במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון.

בשעה 13:00 יערך טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בהר הרצל, במעמד ראשי המדינה.

אירועי יום הזיכרון ייחתמו מחר בשעה 19:45, בטקס הדלקת המשואות המסורתי בהר הרצל, שינעל את יום הזיכרון ויפתח את חגיגות יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל.