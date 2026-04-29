כיכר השבת
חילוץ מורכב

מבצע חילוץ נרחב בנחל הדרג'ה: 48 חולצו בשלום, חיפושים אחר שבעה בני אדם

יחידת החילוץ מגילות ים המלח פועלת לחילוץ עשרות מטיילים שנתקעו בנחל • 48 חולצו בשלום, 21 בתהליך חילוץ, 7 טרם אותרו | במקביל: נער בן 17 נפצע בנחל פרת (בארץ)

צילום מנחל דרגה (צילום: יחל"צ מגילות)

מבצע חילוץ נרחב מתנהל כעת (רביעי) בנחל דרגה שבמדבר יהודה, לאחר שעשרות מטיילים נתקעו בערוץ הנחל בעקבות תנאי השטח המאתגרים.

על פי הנתונים המתעדכנים מדוברות ויחידת החילוץ מגילות ים המלח, 48 מטיילים חולצו עד כה בשלום אל מחוץ לנחל, 21 נמצאים בתהליך חילוץ פעיל, ו-7 מטיילים נוספים ידוע כי שוהים בנחל אך טרם אותרו על ידי כוחות החילוץ.

מתנדבים רבים מיחידת החילוץ מגילות ים המלח חברו למטיילים בערוץ הנחל ומוציאים אותם בבטחה מהשטח. כוחות החילוץ פועלים בשיתוף פעולה עם כבאות והצלה, רט"ג וצה"ל, תוך שימוש במערכות חבלים, אבובים וציוד חילוץ מתקדם.

נחל דרגה (הדראג'ה) נחשב לאחד המסלולים המאתגרים במדבר יהודה, הכולל מפלים, מעברי מים ומקטעים טכניים הדורשים ציוד מיוחד וניסיון. בעונת החורף, כאשר הנחל מתמלא במים בעקבות הגשמים, רמת הקושי עולה משמעותית. בשנים האחרונות נרשמו מספר אירועי חילוץ בנחל, חלקם כרוכים בפציעות.

יצוין כי במקביל למבצע החילוץ בנחל דרגה, התקבל דיווח נוסף על נער בן 17 שנפל בנחל פרת וסובל מחבלה בגפיים. כוח מתנדבים מיחידת החילוץ נשלח בדרכו לסייע גם במקרה זה.

גל השיטפון הראשון בנחל קומראן (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

יחידת החילוץ מגילות ים המלח, המאוישת במתנדבים מיומנים, מתמחה בחילוץ ממצבי סכנה באזור ים המלח ומדבר יהודה. היחידה ביצעה בעבר חילוצים דומים בנחל דרגה, כולל חילוץ מטיילת שנפצעה בקרסול ופונתה באמצעות מסוק חיל האוויר.

במשטרת ישראל מזכירים למטיילים לבדוק תחזית מזג אויר לפני יציאה לטיול, להצטייד בציוד מתאים ולהימנע מכניסה לנחלים בימי גשם או כאשר קיים חשש לשיטפונות. כמו כן, מומלץ להודיע למישהו על תוכנית הטיול ולשאת אמצעי תקשורת.

