מבצע חילוץ נרחב מתנהל כעת (רביעי) בנחל דרגה שבמדבר יהודה, לאחר שעשרות מטיילים נתקעו בערוץ הנחל בעקבות תנאי השטח המאתגרים.

על פי הנתונים המתעדכנים מדוברות המשטרה ויחידת החילוץ מגילות ים המלח, 48 מטיילים חולצו עד כה בשלום אל מחוץ לנחל, 21 נמצאים בתהליך חילוץ פעיל, ו-7 מטיילים נוספים ידוע כי שוהים בנחל אך טרם אותרו על ידי כוחות החילוץ.

מתנדבים רבים מיחידת החילוץ מגילות ים המלח חברו למטיילים בערוץ הנחל ומוציאים אותם בבטחה מהשטח. כוחות החילוץ פועלים בשיתוף פעולה עם כבאות והצלה, רט"ג וצה"ל, תוך שימוש במערכות חבלים, אבובים וציוד חילוץ מתקדם.

נחל דרגה (הדראג'ה) נחשב לאחד המסלולים המאתגרים במדבר יהודה, הכולל מפלים, מעברי מים ומקטעים טכניים הדורשים ציוד מיוחד וניסיון. בעונת החורף, כאשר הנחל מתמלא במים בעקבות הגשמים, רמת הקושי עולה משמעותית. בשנים האחרונות נרשמו מספר אירועי חילוץ בנחל, חלקם כרוכים בפציעות.

יצוין כי במקביל למבצע החילוץ בנחל דרגה, התקבל דיווח נוסף על נער בן 17 שנפל בנחל פרת וסובל מחבלה בגפיים. כוח מתנדבים מיחידת החילוץ נשלח בדרכו לסייע גם במקרה זה.