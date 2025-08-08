כיכר השבת
איך הצליח נער בן לברוח מתחנת המשטרה למרות שהיה אזוק ברגליו?

צעיר שנלקח לתחנת משטרה עקב מעורבות בקטטה, הצליח לברוח למרות שהיה אזוק ברגליו | מפקד המחוז הנחה לקיים בדיקה מקיפה בחשד לכשל מבצעי באירוע (חדשות)

נער בן 15 נעצר היום (שישי) לפנות בוקר לאחר שהשתתף בקטטה. הוא נלקח לחקירה בתחנת משטרת זבולון, משם הצליח לברוח במפתיע - למרות שהיה אזוק ברגליו.

כוחות פתחו בסריקות לאיתורו, ואף הקפיצו מסוקים לאוויר כחלק מהמרדף אחר הנער הנמלט. מחסומים הוקמו באזור העיר חיפה והקריות.

מהמשטרה נמסר כי "קטין שנעצר לחקירה בתחנת זבולון ברח ממשמורת בניגוד לחוק. כעת שוטרים ממשיכים בביצוע סריקות אחר החשוד עד לאיתורו".

"במקביל לכך הנחה מפקד המחוז לקיים בדיקה מקיפה בחשד לכשל מבצעי באירוע. בסיום הבדיקה, ובהתאם לממצאים, הנושא יטופל".

