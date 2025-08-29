אירוע חריג לפנות בוקר בתל אביב-יפו: בשעה 05:00 התקבלה במשל״ט מחוז דן קריאה על נער התקוע בתחתית בור ביוב אופקי ברחוב רפידים.

מתחקור ראשוני עולה כי שלושה נערים ירדו למערכת הביוב השכונתית דרך צינורות בטון תת-קרקעיים; שניים מהם הצליחו לשוב לפני הקרקע בכוחות עצמם, אך נער בן 15 נותר לכוד בעומק של כ-8 מטרים ולא היה ביכולתו לזחול חזרה כלפי מעלה.

למקום הוזנקו צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת תל אביב ויחידת היל״מ (היחידה לחילוצים מיוחדים). מדובר בחילוץ מורכב במרחב מוקף ומצומצם, המצריך שילוב של אמצעי אבטחת חיים ועבודה זהירה בתוך חלל עם אוורור מוגבל.

לפי גורמי הכיבוי, לאורך האירוע נשמר עימו קשר, והוא היה בהכרה אך באפיסת כוחות במשך שעות.

לוחמי האש פעלו בשיטה המתאימה לחללים מוקפים: ניטור אוויר לפני כניסה, אוורור המקטע הרלוונטי, פריסת מערכות חבלים ועיגונים, חדירה מבוקרת למקטע הביוב שבו נלכד הנער, וקיבועו לאמצעי חילוץ.

בתום פעולות ממושכות הצליחו המחלצים לשחררו ולהעלותו לפני הקרקע דרך בור ביוב סמוך לנקודת הלכידה. הנער הועבר לצוותי מד״א להמשך בדיקות רפואיות.

בכבאות והצלה מדגישים כי ירידה עצמאית למערכות ביוב, ניקוז ותעלות שירות מסכנת חיים: חללים אלה עלולים להכיל גזים רעילים, מחסור בחמצן, זרימות מפתיעות ושינויי מפלס פתאומיים. ההנחיה הציבורית היא להימנע מחדירה לכל חלל תת-קרקעי או סגור ללא הכשרה, ציוד מתאים וליווי גורם מקצועי – ולהתקשר מיד 102 במקרה של אדם שנקלע למצוקה בסביבה כזו.