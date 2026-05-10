ילד בן 6 נפצע היום (ראשון) לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים בגינה ציבורית בבני ברק. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בילינסון במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית.

על פי הודעת דוברות מד"א, בשעה 17:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על ילד בן 6, שנפל מגובה של כ-5 מטרים בגינה ציבורית בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לביה"ח "בילינסון", כאשר הוא במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.

יהושע זורגר חובש איחוד הצלה מסר: "נמסר לנו בזירה כי הילד נחבל בפלג גופו העליון לאחר שנפל ממתקן משחקים עליו טיפס בגן השעשועים. בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שניידר. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".