בשורה היסטורית לעיר אלעד: נחנך בית הנוער החדשני "המכולה"

היום (שלישי) נחנך בטקס חגיגי ומרגש בית הנוער החדש בעיר אלעד "המכולה". במעמד השתתפו רבני העיר והקהילות, יו"ר תנועת ש"ס ח"כ אריה דרעי. ראש העיר, יהודה בוטבול. ח"כ יעקב מרגי, שמואל ליטוב, מנכ"ל מרחבים מר דביר קליין תושבי העיר ובני הנוער,

הקמפוס החדשני מיועד להעניק מעטפת שלמה להעצמה אישית עבור בני הנוער, והוא יכלול מגוון רחב של מענים מותאמים ובהם תמיכה רגשית וטיפולית ליווי מקצועי לכל נער ונערה הדורשים זאת, מסלולים תעסוקתיים להקניית כלים מעשיים להשתלבות מיטבית בעולם המעשה ותוכניות ייחודיות לחיזוק תחושת המסוגלות והכישורים האישיים של הדור הצעיר.

הפרויקט נולד במסגרת חזונו של ראש העיר להציב את קידום בני הנוער וההשקעה בעתידם כיעד מרכזי ומשמעותי. שיטת העבודה של עמותת "שלבים", המפעילה את בית הנוער הפועלת בהצלחה בערים נוספות ברחבי הארץ, מתמקדת בדיוק בכך – חיזוק תחושת המסוגלות ומתן כלים פרקטיים לחיים.

ח"כ אריה דרעי אמר בטקס: "אני נרגש לראות את הפרויקט החשוב הזה קורם עור וגידים בזכות החזון, ההובלה והמחויבות של ראש העיר למען בני הנוער בעיר. מאז בחירתו לתפקיד, אני נפעם פעם אחר פעם מהעשייה הענפה, מהתנופה ומהמהפכות אותן מוביל הרב בוטבול בכל התחומים, מתוך מסירות אמיתית לתושבי העיר ולמען עתידה".

שמואל ליטוב ציין כי "כבר מראשית הדרך מצאתי אצל ראש העיר אוזן קשבת, מחויבות מלאה ורצון עז להוביל שינוי משמעותי בנושא הנוער בעיר. תודה גדולה לאנשי הביצוע ולצוותים שפעלו בשטח במסירות גדולה לאורך כל הדרך, ולעמותת מרחבים על התקצוב והשותפות שאפשרו את הקמת הפרויקט המורכב והחשוב הזה".

מנהל הפרויקט, מנכ"ל מרחבים מר דביר קליין הביע את שמחתו לחנוך את המקום לאחר שנה של עבודה אינטנסיבית ומאומצת, והודה לראש העיר על השותפות האמיתית והליווי הצמוד לאורך כל הדרך. כן הודה לאנשי הביצוע ומנהלי העבודה בשטח על ההשקעה הרבה ימים ולילות כדי שהפרויקט ייצא לפועל.

את האירוע חתם ראש העיר יהודה בוטבול, שהודה לשותפים וסימן את המטרה להמשך הדרך. ראשית הדגיש ראש העיר כי נושא הנוער עומד בראש סדר העדיפויות העירוני וכי העירייה תמשיך להשקיע משאבים רבים בפיתוח מסגרות איכותיות ומקדמות עבור בני הנוער בעיר, מתוך אמונה עמוקה כי השקעה בנוער היא השקעה בעתידה של העיר כולה.

ראש העיר אמר: "יש כאן השקעה נפלאה שנעשתה ועוד תיתן פירות טובים. אני רוצה לומר תודה אישית לרב אריה דרעי, על האוזן הקשבת, התמיכה וההתעניינות הבלתי פוסקת בכל מה שנעשה בעיר, וכן על המשאבים הכבירים והרבים שהוא מפנה בעקביות לטובתם ולרווחתם של תושבי אלעד".

כמו כן הודה ראש העיר לשמואל ליטוב, על השותפות הנדירה, הליווי הצמוד והמחויבות הרבה שגילה לאורך כל הדרך למען הצלחת הפרויקט והקמת בית חם ומתקדם עבור בני הנוער ולמנהל הפרויקט ולצוות המסור שלו, על הרמת הפרויקט המורכב הזה והביצוע המהיר והמרשים בשטח.