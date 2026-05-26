ארגון חלמי"ש, המאגד את מעונות היום המפוקחים בישראל, משלים בימים אלו את ההיערכות הלוגיסטית והמקצועית לקראת אירוע השיא השנתי של ענף חינוך הגיל הרך. הוועידה המרכזית, שצפויה לרכז תחת קורת גג אחת מאות מנהלים, מפעילים, אנשי מקצוע ואישי ציבור בכירים, תתקיים ביום חמישי, ה-18.6.26, במרכז הכנסים ביד בנימין. האירוע צפוי להיפתח בשעה 18:00 בערב ויינעל בשעה 22:00, כאשר על הפרק עומדים הנושאים הבוערים ביותר המעסיקים את מנהלי המעונות בריכוזים החרדיים ובכל רחבי הארץ.

הצורך בכינוס המיוחד מגיע על רקע שנה רוויית שינויים, אתגרים תקציביים ותמורות רגולטוריות במערך מעונות היום המפוקחים, המשפיעים באופן ישיר על הציבור ועל יכולת העמידה הכלכלית של המפעילים במציאות הנוכחית.

הוועידה הנוכחית, שמתקיימת בשיתוף פעולה מלאה ובתמיכת ההסתדרות הלאומית הצועדת יד ביד עם ארגון חלמי"ש במאבקים מול משרדי הממשלה, האוצר והחינוך בנושאים העומדים על הפרק ומציגה חזית משותפת של מפעילי המעונות ושל המטפלים כאחד, נועדה לתת למנהלי מעונות היום כלים מקצועיים להתמודדות עם האתגרים הללו, לצד הבטחת יציבות כוח האדם וצוותי המעונות, ויצירת חזית אחידה מול משרדי הממשלה השונים.

בארגון חלמי"ש מדווחים על היענות חסרת תקדים מצד המנהלים, שמגיעה מהשטח בשבועות האחרונים, לקראת הוועידה, כאשר זו מסתמנת כבמה המקצועית והמשמעותית ביותר בתחום מעונות היום. במהלכה, יתקיימו שורה של מושבים, פאנלים ודיונים ערים שיעסקו בכל הנושאים המהותיים המאתגרים את המנהלים.

על פי התוכנית המקצועית המתגבשת בהנהלת הארגון ובשיתוף ההסתדרות הלאומית, הכנס הגדול ירכז אליו קרוב ל-500 מפעילי ומנהלי מעונות יום מכל רחבי הארץ, המייצגים את חברי הארגון לצד מפעילים בולטים נוספים מהמגזר הציבורי והפרטי כאחד. ציבור זה מהווה את עמוד התווך הניהולי והביצועי של מערך מעונות היום, ואף מוביל בפועל את כוח הקנייה והניהול השוטף בשטח.

לצד הנוכחות המסיבית של מנהלי המעונות ונציגי השטח, הוועידה תעמיד במרכזה כאמור פאנל מקצועי ורחב היקף אשר יעסוק לעומק באתגרים המורכבים, ברפורמות הממשלתיות החדשות ובחזון העתידי של מערך החינוך והטיפול לגיל הרך בישראל.

כדי להפיק את מירב התועלת המעשית של הדיונים המקצועיים, השולחנות העגולים ומושבי העיון הייעודיים שיתקיימו במהלך הערב, צפויים להצטרף אל הוועידה שרים, חברי כנסת, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, ראשי ההסתדרות הלאומית ודמויות מפתח מובילות מתוך צמרת קבלת ההחלטות הממשלתית והחינוכית בארץ.

עו"ד שלום נגר, יו"ר ארגון חלמי"ש, התייחס להיערכות הגבוהה לקראת הוועידה וציין, כי הכנס השנתי הנוכחי ישמש כפלטפורמה המקצועית הרשמית והגדולה ביותר מסוגה הקיימת כיום בישראל למעונות היום, הציבוריים והפרטיים כאחד.

לדבריו, "אנו נמצאים כעת בתקופה קריטית ביותר לעתידם של המעונות המפוקחים, והכינוס הגדול ביד בנימין יאפשר להנהלת הארגון, יחד עם צמרת הממשל ומאות המפעילים שנמצאים יום-יום בחזית העשייה, להתוות את המשך הדרך הניהולית והפדגוגית של התחום כולו בשנים הקרובות. ומכאן הקריאה למי שבשגגה נשמט שמם מתפוצת ההזמנות לוועידה, לפנות למשרדי חלמי"ש ולהבטיח את מקומם בכנס חשוב זה לעתיד המעונות בישראל".