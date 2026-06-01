לאחר אישור בג"ץ: טקס החלפת ראש המוסד ייערך מחר

לאחר אישורו הסופי של בית המשפט העליון (בג"ץ) למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הארגון הוציא היום (שני) הודעה רשמית לקראת כניסתו לתפקיד.

עם קבלת החלטת בג"ץ, מיהר ראש המוסד היוצא, דוד (דדי) ברנע, להעביר מסר אישי וממוקד לעובדי הארגון החשאי ולמפקדיו ברחבי העולם, במטרה להבטיח מעבר פיקוד חלק ויציב.

באיגרת האישית ששיגר לעובדים, כתב ברנע בין היתר: “אני מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן, ולהמשיך לסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר. לפנינו אתגרים מורכבים העומדים בליבת ביטחון מדינת ישראל ובהם למוסד תפקיד מרכזי ומשפיע”.

ראש הארגון היוצא חתם את פנייתו בהדגשת החשיבות הלאומית של המינוי, וציין כי “הצלחתו של האלוף גופמן היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל כולה”.

טקס החלפת הפיקוד הרשמי והחגיגי ייערך מחר, יום שלישי, במטה המוסד. בשל חשיבותו הדרמטית של הטקס לביטחון המדינה, הטקס ייערך במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד צמרת מערכת הביטחון.