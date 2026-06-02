כיכר השבת
"עושים עבודה מטורפת"

"עד האחרון": זה מה שאמר שורד השבי אלון אהל על חיסול המחבל שחטף אותו | צפו

שורד השבי אלון אהל התייחס הערב (שלישי) לידיעה על חיסול המחבל שהיה מעורב בחטיפתו ואמר בחיוך: "תודה לצה"ל שעושה עבודה מטורפת. עד המחבל האחרון" | כזכור, דובר צה"ל הודיע היום על חיסולו של המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי לחטיפתם של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי (בארץ)

אלון אהל הערב
אלון אהל הערב| צילום: צילום: מתוך האינסטגרם
חטופים בעזהחיסול מחבלאלון אהל

