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מעט צדק לתושבים

יקבלו מעמד חדש: הבשורה של שר הביטחון לתשעה יישובים בצפון

שר הביטחון ישראל כ"ץ עדכן כי הממשלה תכיר באופן רשמי בתשעה יישובים נוספים בצפון כחלק מאזור קו עימות | היישובים שהוכרו הם: שדה אליעזר, כסרא-סמיע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה (כפר חושן), בית ג’אן וחולתה | המעמד החדש כיישובי קו עימות יקנה להם זכאות להטבות ומענים הניתנים ליישובים אלה (בארץ)

שיגורים לצפון | ארכיון (צילום: דוד כהן/פלאש90)

בשורה לתושבים: בהתאם להחלטת הממשלה מתחילת החודש, שר הביטחון עדכן היום (שני) את ראשי הרשויות על הכרה ביישובים שדה אליעזר, כסרא-סמיע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה (כפר חושן), בית ג’אן וחולתה כיישובי קו עימות, והם יצטרפו לרשימת היישובים הזכאים להטבות ולמענים הניתנים ליישובי קו עימות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "מדובר בהחלטה חשובה וצודקת שמעניקה לתושבי היישובים הללו את ההכרה הראויה ואת הזכויות הנלוות למעמדם כיישובי קו עימות".

לדבריו, "תושבי הצפון עומדים בחזית לאורך תקופה ממושכת ועמידתם האיתנה היא זאת שנותנת ללוחמינו הגיבורים את הכוח להמשיך במשימתם להגן על יישובי הצפון".

כ"ץ הוסיף כי "הלקח מהשנים האחרונות ברור: התיישבות חזקה היא נכס ביטחוני מהמעלה הראשונה. בהובלת ראש הממשלה נתניהו, נמשיך לפעול למען יישובי ותושבי הצפון ולוודא שהם יקבלו את מלוא התמיכה המגיעה להם".

ישראל כץקו העימות

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