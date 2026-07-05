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התחזית: נאה עם ירידה קלה בטמפרטורות; אזהרות חמורות על עומסי חום כבדים בדרום

השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומסי חום כבדים בבקעה, בים המלח ובערבה | בשאר הארץ מזג האוויר יהיה רגיל לעונה וייעשה נאה | וגם: מתי יגיע הטפטוף במישור החוף? התחזית המלאה לתחילת השבוע (מזג האוויר)

חוף דור, בסוף השבוע (צילום: שרון לייבל/Flash90)

היום (ראשון) בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים בארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

כמו כן, פורסמה 'אזהרה כתומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בעמק החולה, בבקעת כנרות, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובמפרץ אילת ודרום ערבה ו'אזהרה צהובה' על עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק יזרעאל, בצפון מזרח השומרון, בצפון הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב.

על פי התחזית, מחר יום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר ייתכן טיפטוף בעיקר לאורך מישור החוף. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 19-29

תל אביב: 26-31

באר שבע: 24-32

חיפה: 24-30

טבריה: 22-35

צפת: 18-30

אילת: 28-40

מזג האווירהתחזית

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