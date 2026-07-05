מזג האוויר התחזית: נאה עם ירידה קלה בטמפרטורות; אזהרות חמורות על עומסי חום כבדים בדרום השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומסי חום כבדים בבקעה, בים המלח ובערבה | בשאר הארץ מזג האוויר יהיה רגיל לעונה וייעשה נאה | וגם: מתי יגיע הטפטוף במישור החוף? התחזית המלאה לתחילת השבוע (מזג האוויר)