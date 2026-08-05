נפרדים מהחום הקיצוני: השינוי במזג האוויר שיורגש כבר מחר

חוות גלעד, אתמול ( צילום: הלל בן אור/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עדיין הביל במישור החוף. צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית