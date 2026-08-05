כיכר השבת
נושמים לרווחה

נפרדים מהחום הקיצוני: השינוי במזג האוויר שיורגש כבר מחר

מזג האוויר היום עודנו חם מהרגיל עם עומסי חום כבדים, אך החל ממחר תורגש ירידה בטמפרטורות שתגיע לשיאה בסוף השבוע | התחזית המלאה (מזג האוויר)

חוות גלעד, אתמול (צילום: הלל בן אור/Flash90)

היום (רביעי) בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עדיין הביל במישור החוף. צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום חמישי, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.

ביום שישי, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת קודש, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-33

תל אביב: 26-31

באר שבע: 22-36

חיפה: 26-31

טבריה: 25-38

צפת: 21-30

אילת: 28-40

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר