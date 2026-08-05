נפרדים מהחום הקיצוני: השינוי במזג האוויר שיורגש כבר מחר

מזג האוויר היום (רביעי) בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עדיין הביל במישור החוף. צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום חמישי, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
ביום שישי, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
ביום שבת קודש, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 21-33
תל אביב: 26-31
באר שבע: 22-36
חיפה: 26-31
טבריה: 25-38
צפת: 21-30
אילת: 28-40
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