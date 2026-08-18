 דלג לתוכן הראשי
מזג האוויר

מתכוננים להכבדה בעומס החום: ירידה קלה בטמפרטורות – לפני השרב של סוף השבוע

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)

נמל חיפה (צילום: שרון לייבל/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. בעיקר בהרים ובפנים הארץ ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס חום.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-31

תל אביב: 25-31

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-30

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 29-41
מזג האווירהתחזית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר