מזג האוויר מתכוננים להכבדה בעומס החום: ירידה קלה בטמפרטורות – לפני השרב של סוף השבוע לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)