מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. בעיקר בהרים ובפנים הארץ ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס חום.
ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-31
תל אביב: 25-31
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-30
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 29-41
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