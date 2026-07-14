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מזג האוויר

הכינו את המזגנים: עומס החום מחמיר | זה מה שמחכה לנו בימים הקרובים

מגמת ההתחממות נמשכת, ומהיום תורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. מתי יגיע השיא, מה צפוי מחר והאם נרגיש הקלה לקראת סוף השבוע? | התחזית המלאה (מזג האוויר)

הספארי, אתמול (צילום: אבשלום ששוני/Flash90)

היום (שלישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-31

תל אביב: 22-30

באר שבע: 20-34

חיפה: 23-29

טבריה: 25-36

צפת: 20-30

אילת: 28-40

מזג האווירהתחזית

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