"שאלה של פיקוח נפש": כתב אישום נגד מבקש ההיתר לרצח היועמ"שית

יחידת התביעות המשטרתית במחוז ירושלים הגישה הבוקר (שישי) כתב אישום חמור נגד תושב העיר בן 36, שנעצר השבוע בחשד כי ניסה לקבל היתר הלכתי מהראשון לציון הגר"י יוסף, כדי לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב־מיארה.

לפי כתב האישום, ביום רביעי האחרון בסביבות השעה 11:15 הגיע הנאשם סמוך לביתו של הרב יוסף וביקש מעוזרו להיכנס ולשאול את הרב "שאלה דחופה". כאשר נענה בשלילה, טען כי מדובר ב"שאלה של פיקוח נפש". מאחר שלא הורשה להיפגש ישירות עם הרב, הוא העביר לעוזרו מעטפה סגורה ובה מכתב שכתב מראש בליל שלפני כן.

במכתב נכתב בין היתר: "אני מוכן להרוג את היועצת המשפטית אם אקבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור. בלי הסכמה לא אעשה דבר". עוד הוסיף הנאשם כי "הערב רב מחללים שם שמיים בפעילותם נגד עולם התורה".

כאשר הגר"י יוסף קיבל את המכתב לידיו, הוא הזדעזע מהתוכן והורה לעוזרו לדווח על כך באופן מיידי למשטרה. ההתרעה הועברה דרך מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן, ששלח מכתב דחוף למפכ"ל המשטרה רב־ניצב דני לוי. במכתב נכתב כי מדובר באיום ממשי על חייה של היועצת המשפטית לממשלה, והודגש כי נדרשת התערבות דחופה של גורמי אכיפת החוק.

בהנחיית שר המשפטים יריב לוין, משרד הדתות פעל מול המשטרה כדי לוודא שהמידע מטופל ללא דיחוי.

בלשי תחנת "לב הבירה" במרחב ציון פתחו במבצע חקירתי נמרץ לאיתור החשוד. שעות ספורות לאחר קבלת הדיווח הוא אותר בביתו בירושלים ונעצר. במהלך החקירה נגבו עדויות ונאספו ראיות נוספות שחיזקו את החשדות נגדו.

בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרו של הנאשם תחילה ביממה נוספת, ולאחר שהשלימו במשטרה את החקירה וגיבשו תשתית ראייתית, הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת איומים. בתום הדיון שהתקיים היום, הורה בית המשפט על הארכת מעצרו עד יום ראשון הקרוב (24.8).

במשטרה מסרו כי "משטרת ישראל תפעל בכלל האמצעים שברשותה לאיתורם של חשודים בעבירות אלימות ו/או איומים לאלימות, כלפי כל אדם באשר הוא, ותמצה עם חשודים אלו את הדין בהתאם".