הראשון לציון הזהיר, המשטרה מחפשת את המאיים על היועמ"שית

הראש"ל הרב יצחק יוסף ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

משטרת ישראל הודיעה הערב (רביעי) כי פתחה בחקירה בעקבות המכתב שנשלח אל הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ובו איום מפורש לפגיעה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

לדברי המשטרה, החקירה נפתחה בעקבות פנייה מצד המשרד לשירותי דת, שעדכן כי אצל הראשון לציון התקבל מכתב ובו בקשה להוציא על היועמ"שית דין רודף, כדי שיוכל לרצוח אותה חלילה. "עם קבלת הדיווח כאמור, המשטרה פתחה בחקירה מיידית שמטרתה לאתר את החשוד אשר השאיר מכתב זה", נמסר מהמשטרה. "במשטרה רואים בחומרה כל ניסיון לאיים או לפגוע באנשי ציבור באשר הם. נמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שיבחר להשתמש באיומים או באלימות כלפי נבחרי ציבור או כלפי כל אדם באשר הוא".

המכב המלא ( צילום: ללא )

מוקדם יותר היום פנה מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן מפכ"ל המשטרה דני לוי, בשמו של הגר"י יוסף, ועדכן אותו במכתב היום שהתקבל. "הריני להביא לידיעתך, כי לפני שעה קלה התקבלה אצלי פנייה דחופה ובהולה מלשכתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א (מוצב העתק פניית לשכת הראשון לציון, תיעודים ממקום האירוע וכן העתק מכתב האיום)".

אבידן הוסיף וכתב: "בפנייה זו התריעה לשכתו של הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן את חיי היועצת הממשלתית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה. עם קבלת הצהרת הכוונות של אותו אדם, הורה כב' הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בהול את המידע אליכם לטיפולכם הדחוף. בהנחיית שר המשפטים ומ"מ השר לשירותי דת, השר יריב לוין, התבקשתי לפעול באופן מיידי מול גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים לטיפול בנושא זה".