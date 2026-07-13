התחזית: תחול הכבדה בעומסי החום; וכמה חם יהיה השבוע?!

היום, יום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. תחול הכבדה בעומסי החום. בלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים - 17-29

תל אביב - 24-30

חיפה - 23-29

צפת - 19-31

טבריה - 23-35

אשדוד - 24-30

באר שבע - 22-33

אילת - 28-39

מחר, יום שלישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

ביום רביעי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ צפויה עליה קלה בטמפרטורות ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום חמישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר.