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ב-לב' לעומר

מפגש מרגש ומיוחד: מתנדבי איחוד הצלה נפגשו עם האדם שהצילו את חייו

מפגש מיוחד התרחש בירושלים כאשר מתנדבי איחוד הצלה נפגשו עם האיש שהצילו את חייו לאחר שאיבד את הכרתו | הוא סיפר לחובשים במפגש כי נס ההצלה שלבו שב לפעום התרחש ב-לב' בעומר | הכוננים התרגשו מאוד לראותו בריא ושלם ולשמוע ממנו ששב לאיתנו הראשון (בארץ)

המפגש המרגש עם הניצול (צילום: איחוד הצלה)

מפגש מרגש התרחש בירושלים כאשר מתנדבי איחוד הצלה נפגשו עם יצחק וסר (בן 63) שהצילו את חייו לאחר שאיבד את הכרתו בשטיבלאך בית ישראל בירושלים. באופן מרתק וסימבולי, לבו שב לפעום ב-לב' בעומר.

ארי דבלינגר מתנדב איחוד הצלה שהגיע ראשון למקום סיפר: "קיבלתי קריאה על חוסר הכרה הגעתי במהירות למקום כשנוכחתי שהמטופל ללא דופק וללא נשימה".

"התחלתי ביחד עם ישראל ליצמן בפעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שוקים עיסויים והנשמה כשאלינו הצטרפו ד"ר אדם באלין והחובש מאיר זנדר עד שבאורח נס הוא חזר להכרה ופונה לבית חולים. יומיים לאחר מכן הוא התקשר אלי להודות", שיתף.

המפגש נערך באווירה מיוחדת כשיצחק ומשפחתו הודו מאוד למתנדבים על מסירותם מהירות ההגעה והטיפול המסור והמקצועי. יצחק אף ציין לחובשים במפגש כי נס ההצלה שלבו שב לפעום התרחש ב-לב' בעומר. הכוננים התרגשו מאוד לראותו בריא ושלם ולשמוע ממנו ששב לאיתנו הראשון.

איחוד הצלההחייאהשטיבלך

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