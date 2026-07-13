ב-לב' לעומר מפגש מרגש ומיוחד: מתנדבי איחוד הצלה נפגשו עם האדם שהצילו את חייו מפגש מיוחד התרחש בירושלים כאשר מתנדבי איחוד הצלה נפגשו עם האיש שהצילו את חייו לאחר שאיבד את הכרתו | הוא סיפר לחובשים במפגש כי נס ההצלה שלבו שב לפעום התרחש ב-לב' בעומר | הכוננים התרגשו מאוד לראותו בריא ושלם ולשמוע ממנו ששב לאיתנו הראשון (בארץ)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 18:31