בחמאס זועמים על שדרוג גבעת זאב - לעיר; ראש העיר לא מתרגש

ארגון הטרור חמאס בחר לתקוף חזיתית את המהלך הישראלי במרחב צפון מערב ירושלים. בהודעה מטעם הארגון, הוגדרה הפיכתה של גבעת זאב לעיר כצעד של תוקפנות מסוכנת וכחלק מתוכנית רחבה שנועדה לקבוע עובדות בשטח ולבסס את השליטה הישראלית באזור.

​אך בעוד בחמאס מנסים לייצר לחץ תודעתי, בעיריית גבעת זאב בחרו למנף את הגינוי ולהפוך אותו לתעודת כבוד.

ראש העיר יוסי אסרף הגיב לדברים בנחרצות והציב משוואה ערכית ברורה אל מול ארגון הטרור. ​"מול תרבות שמקדשת הרס ומוות, אנחנו מציבים חזון של בניין וחיים. האויבים שלנו מנסים לעוות את המציאות, אבל גבעת זאב יושבת בלב נחלת שבט בנימין, סמוך לגבעון המקראית. אנחנו לא פולשים בארצנו, אנחנו בונים את העיר שלנו בדיוק על אותה אדמה שבה חיו, נלחמו ובנו אבותינו לפני אלפי שנים".

​בלשכת ראש העיר רואים בעצם הגינוי הוכחה לכך שהאסטרטגיה של בנייה וקביעת עובדות חיוביות בשטח פועלת את פעולתה בהצלחה. אסרף הבהיר כי התשובה האמיתית לאיומי הטרור לעולם לא תסתכם בהצהרות רשמיות וריקניות, אלא במעשים המתרחשים בכל יום ויום ברחבי העיר.

​הוא הצביע על המנופים הפועלים במלוא המרץ באתרי הבנייה, על מוסדות החינוך החדשים שנפתחים ועל הגעתן של משפחות צעירות רבות הקובעות במקום את עתידן, כהוכחה הברורה ביותר לניצחון.

"אנחנו כאן כדי להישאר, לגדול ולשגשג", הצהיר אסרף והבטיח לתושביו כי "גבעת זאב היא עיר ואם בישראל, וזו רק ההתחלה".

המהלך האחרון, כך נראה, לא רק מעורר הדים ביטחוניים ומדיניים, אלא מבסס את מעמדה של העיר כנקודה אסטרטגית משמעותית במפת ההתיישבות סביב בירת ישראל.