יהב ארליך, נכדו של המחנך הוותיק אשר זליג ארליך ז"ל, שבין היתר נמנה עם מייסדי הסתדרות המורים, הגיש היום (שני) עתירה דחופה לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת נגד עיריית טבריה וראש העיר יוסי נבעה.

בעתירה הוא מבקש למנוע את שינוי שמו של בית הספר הוותיק "ארליך" בעיר, שנקרא על שם סבו ולאחרונה הועברה לזרם החינוך החרדי, לשמו של שמואל בן ארצי – אביה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו.

לפי העתירה, העירייה מתכננת לקיים ביום חמישי הקרוב טקס הנחת אבן פינה בשכונת הרקפות החדשה בעיר, במעמד ראש הממשלה ורעייתו, שם יוקם הבניין החדש של בית הכנסת. ההחלטה על הוספת שמו של בן ארצי לשם בית הספר התקבלה בישיבה במועצת העיר בשבוע שעבר - ועוררה סערה בעיר.

ארליך טוען בעתירתו כי ההחלטה התקבלה ללא סמכות משפטית וללא היוועצות עם משרד החינוך, ללא שיתוף הציבור וללא קיום הליך מנהלי תקין.

עוד טען כי מדובר ב"פגיעה קשה במורשתו של אדם שהקדיש את חייו לחינוך ילדי טבריה ולבניית מערכת חינוך ציונית בעיר".

עוד נכתב בעתירה כי אשר זליג ארליך היה ממייסדי החינוך העברי בגליל, ניהל את בית הספר הראשון בעיר לילדי המגורשים מתל אביב ויפו, ושמו הונצח על ידי העירייה לאחר פטירתו בשנת 1953.

"שינוי השם", טען הנכד, "אינו רק החלטה טכנית אלא מחיקה של פרק מההיסטוריה המקומית".

בנוסף נטען כי קיים חשש לשיקולים פוליטיים, וכי היוזמה לשינוי השם באה במקביל לניסיונות העירייה לקדם החלטת ממשלה שתזרים תקציבים לעיר. העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו ביניים שימנע את שינוי השם עד לבירור ההליך.

עיריית טבריה מסרה בתגובה לפי הדיווח ב-Ynet: "לפני כ-13 שנים החליטה עיריית טבריה על הקמת שבעה מוזיאונים בבתי הספר היסודיים בעיר - אחד מהם על שמו של שמואל בן ארצי ז"ל, שהיה במשך שנים מורה ומחנך נערץ בבית הספר 'עממי' שלימים זכה לשם ארליך. משום שלאורך השנים לא מומשה ההחלטה על הקמת המוזיאונים, הוחלט להנציח את שמו בבית הספר 'ארליך החדש' שייבנה בשכונת רקפות החדשה שנבנית בימים אלה בסמוך ליישוב כפר חיטים בו גם התגוררה משפחת בן ארצי.

"העיר טבריה ידעה לאורך כל ההיסטוריה להוקיר את אנשיה - בוני העיר ואנשי החינוך שלה. שמואל בן ארצי ז"ל היה אחד כזה שהטביע חותמו על מערכת החינוך העירונית ומועצת העיר בחרה לאשר את ההצעה להנציח את שמו בבית הספר החדש, בית הספר ארליך החדש על שם שמואל בן ארצי".