דוד זיני ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

חבר הכנסת אחמד טיבי הוא שהגיש את התלונה נגד אביו של ראש השב"כ החדש דוד זיני. כך חשף הבוקר (ראשון) ב'גלי ישראל' הפרשן יעקב ברדוגו, על פי גורמים במשטרה.

לפי הדיווח, טיבי הגיש את התלונה לקצין הכנסת והקצין העביר את הדברים למשטרה. שעה לפני התכנסות ועדת גרוניס הגיעה המשטרה לאביו המבוגר של דוד זיני. כזכור, ביום חמישי האחרון הודיעה ועדת גורניס על כך שמאשרים את מועמדותו של זיני לראשות השב"כ. במקביל נקשו שוטרים בבית אביו, בעקבות התלונה שהוגשה. היום צפוי אביו של זיני, הרב יוסף זיני בן ה-80, להיחקר בחשד לעבירת איומים. כך דווח בערוץ I24NEWS.

ח"כ אחמד טיבי ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ח״כ משה סעדה מהליכוד התייחס היום בריאיון למתי טוכפלד בגלי ישראל לחקירתו של אביו של זיני היום. לדבריו, ״זו הזיה בחסות החוק! אני פונה לשר בן גביר: זה במשמרת שלך, תבדוק מי אחראי על החרפה הזו ותורה על הדחתו המיידית מהמשטרה!"

חבר הכנסת הוסיף: "לא יתכן שאנחנו נחיה במציאות כזו. לחקור אדם בן 80 פלוס עכשיו-עכשיו רק כי הבן שלו מתמנה לראשות השב״כ?! בן גביר, תפנה למפכ״ל ותדרוש בירור! זה קורה במשמרת שלך״