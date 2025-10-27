בהצהרה לתקשורת, בפתח ישיבת הסיעה היום (שני), התייחס חבר הכנסת אחמד טיבי מחד"ש תע"ל לבחירות הקרבות לעיריית ניו יורק, והביע תמיכה במועמד הדמוקרטי והפרו פלסטיני זוהרן ממדאני, המעורר אימה בקרב רבים בישראל בשל התבטאויותיו החריפות נגד מדינוית ישראל והמלחמה בעזה.

"ערב הבחירות בניו יורק", הוא אמר, "דמות צעירה, רהוטה ומלאת חזון, שמביאה רוח חדשה ורעננה של צדק חברתי וערכים אוניברסליים. זוהרן הוא מנהיג שמאחד סביבו את כל קהילות העיר נוצרים מוסלמים ויהודים, בזכות היושר האומץ והמחויבות הציבורית שלו".

טיבי המשיך: "למרות המתקפות הגזעניות שהוא חווה, הוא ממשיך לעמוד איתן; מדבר בקול ברור נגד שנאה ואפליה ומיצג את הרעיון הפשוט, אך החשוב, שכולם שווים וכולים ראויים. אני בטוח שהוא ינצח את הגזענים לטובת כל תושבי ניו יורק ויהפוך לסמל של אחדות ותקווה".

ממדאני נחשב למועמד פרו פלסטיני, בעל דעות רדיקליות במיוחד כלפי ישראל. לאחרונה התבטא בביטויים קשים נגד ראש הממשלה נתניהו ונגד המלחמה בעזה. רבים בקהילות החרדיות רואות בו סדין אדום וחרדים מהאפשרות שהוא יבחר.

החשש הוא כי בחירתו תגביר את הפשיעה ברחובות העיר, ובין היתר את המתקפות כנגד יהודים בשכונות היהודיות. זאת הן בשל התבטאויותיו החמורות כלפי ישראל והן בשל התחייבויותיו לדלל את המשטרה ואת השיטור בעיר.

לפני למעלה מחודש ביקר בבורו פארק אריק אדמס, ראש העיר הנוכחי והיוצא של ניו יורק, ידיד קרוב של הקהילות החרדיות בניו יורק. הוא ביקר בעיר בתקופה שבה עדיין התמודד לקדנציה נוספת. בינתיים מאז פרץ מהמירוץ והודיע על תמיכה באנדרו קאומו, המושל לשעבר של ניו יורק, שמתמודד מול ממדאני.

רבים בקרב יהודי ניו יורק תומכים בקאומו ומייחלים שיבחר. יחד עם זאת הסיכויים לכך לפי שעה, ולפי הסקרים, אינם גבוהים במיוחד. על פי כל סקר ממדאני הוא המנצח ובפער גדול וניכר מיריבו.

רק אם המועמד השלישי במירוץ, מועמד המפלגה הרפבוליקנית, קורטיס סילווה, שזוכה להכי פחות אחוזי תמיכה, יפרוש מהמירוץ - תפתח הדרך לאפשרות ריאלית של ניצחון קאומו ותבוסת ממדאני. עד שזה יקרה, ולפי הערכות גורמים הבקיאים בפרטים זה לא צפוי לקרות, הסיכויים שממדאני לא ייבחר קלושים.