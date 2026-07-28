הרס המבנים הפלסטיניים בצפון השומרון - צילום: יחידת הפיקוח הרס המבנים הפלסטיניים בצפון השומרון | צילום: צילום: יחידת הפיקוח 10 10 0:00 / 0:35

צעד משמעותי בצפון השומרון: שורת מבנים אסטרטגיים נהרסו על ידי יחידת הפיקוד של המנהל האזרחי, בהנחיית שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳, שהנחה בסוף השבוע האחרון לקיים מיפוי והרס של בנייה בלתי חוקית ברקע הפיגועים הקשים.

במסגרת המהלך, בוצעו פעילות אכיפה משמעותיות בצומת 9 ובסמוך לציר 60 בהובלת יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי. כחלק מהמהלך נהרסו שורת מבני ענק, ביניהם מבנה של 4 קומות בשטח של כ800 מ״ר ששימש לתעשיה ולמגורים, אשר הוגדר על ידי היחידה כמבנה מרכזי וגבוה ביותר במרחב. בנוסף נהרס גם מבנה בגודל של 450 מ"ר, המשמש למסחר ותעשיה, ועוד. ההריסות התקיימו בסמוך ליישוב עמק דותן שהוכרז ע"י הממשלה. מחריד: תורמים חילקו כיבוד בכוללים "לרגל" מותו של הרב יעקב פרבר משה בשן | 27.07.26 "יש פה בלגן, אדבר איתך": בן 22 יצא לבלות ונעלם, החבר הובא לחקירה דרמטית חזקי שטרן | 27.07.26 שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ אמר: "כחלק מהמדיניות שהובלנו בארבע השנים האחרונות לביצור וחיזוק ההתיישבות ולעליה חסרת תקדים בהריסת מבנים בלתי חוקיים, התקיימה היום הריסה משמעותית של מבנים אסטרטגיים בצפון השומרון. הבחירה להרוס מבנים שמשמשים כסמל איננה מקרית - אנחנו גובים בשטח, ומונעים הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ".

הרס המבנים הפלסטיניים בצפון השומרון ( צילום: יחידת הפיקוח )

הרס המבנים הפלסטיניים בצפון השומרון ( צילום: יחידת הפיקוח )

הרס המבנים הפלסטיניים בצפון השומרון ( צילום: יחידת הפיקוח )

הרס המבנים הפלסטיניים בצפון השומרון ( צילום: יחידת הפיקוח )

הרס המבנים הפלסטיניים בצפון השומרון ( צילום: יחידת הפיקוח )

הרס המבנים הפלסטיניים בצפון השומרון ( צילום: יחידת הפיקוח )