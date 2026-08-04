אלפי מתפללים נכנסו הלילה (שלישי) למתחם קבר יוסף בשכם. הכניסה התקיימה בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון ובליווי כוחות צה"ל.

בין אלפי המתפללים שנכנסו הלילה לקבר יוסף היו גם ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן, רב השומרון הרב אליקים לבנון, ח"כ צבי סוכות והרב יוסי אליצור, ראש ישיבת עוד יוסף חי. כמו כן השתתפו בכניסה מפקד אוגדת איו"ש תת אלוף קובי הלר, מפקד מג"ב איו"ש תנ"צ ניסו גואטה ומח"ט שומרון אל"מ ד'.

רב השומרון הרב אליקים לבנון אמר: "יוסף הצדיק מחכה כבר אלפי שני0 לגאולתו. מצפים בקרוב לכניסה בכל שעות היממה. גאולתו של יוסף היא גאולת עם ישראל".

הרב יוסי אליצור, ראש ישיבת עוד יוסף חי, אמר כי "אנחנו קוראים לממשלת ישראל, לכרות ברית, לבחור. להיות פה בקבר יוסף באופן קבוע".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "הגענו לכאן בזמן קשה לעם ישראל וגם כאן בשומרון, זמן של טרור וזמן שבו אנחנו מציינים 21 שנים לגירוש מגוש-קטיף וצפון השומרון, ומצד שני השלב שעם ישראל רואה את החזרה בצורה עוד יותר גדולה לצפון השומרון.

"אנחנו לא מגיעים לכאן כאנשים פרטיים, אנחנו מגיעים לכאן כנציגים של כל עם ישראל. יש לנו ציפייה מממשלת ישראל לתקן את האבסורד הזה שיוסף הצדיק נמצא עדיין בשבי מאז ה'7 באוקטובר הראשון' - 7 באוקטובר 2000, שבו ממשלת ישראל קיבלה את החלטה הנוראית לסגת מקבר יוסף.

"המקום הזה, הבסיסי הזה, לעם היהודי ולציוויליזציה האנושית, נמצא למשיסה ונהרס ונשרף. אנחנו עומדים כאן היום וקוראים לממשלת ישראל לקבל החלטה עכשיו, דווקא אל מול גל הטרור, שהרשות הפלסטינית מנסה להביא עלינו, לתת את התשובה האמיתית, לחזור לשורשים.

"התשובה לטרור היא בניין הארץ, ממשלת ישראל, זה הזמן לחזור לקבר יוסף, להחזיר את הישיבה לכאן, להחזיר את צה״ל לכאן, להניף את דגל ישראל חזרה מעל המקום הקדוש הזה, דבר שאפילו לפי הסכמי אוסלו אמור להיות, לא שאנחנו צריכים את הסכמי אוסלו בשביל זה. באנו לשבור את הפרדיגמה הזו של הנסיגה של אוסלו, כי קבר יוסף צריך להיות ההתחלה של התיקון".

ח"כ צבי סוכות אמר: "קבר יוסף הצדיק מסמל יותר מכל דבר אחר את הרפיסות ששלטה פה וההפקרה של אתר קדוש מנכסי צאן הברזל של העם היהודי לידי מחבלי הרשות הפלסטינית. הגיע הזמן כבר מזמן לחזור בצורה מלאה לקבר יוסף הצדיק ולתקן את העוול".